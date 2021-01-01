لشباب الجامعة والأسر الصغيرة.. مواصفات أحدث نسخة من شيفرولية سبارك الهاتشباك



شيفرولية شيفرولية

تنطلق شيفرولية سبارك 2022 الهاتشباك المحدثة بالعديد من تقنيات الأمان ومساعدة السائق، فداخل المقصورة شاشة وسطية باللمس حديثة قياس 7 بوصة سهلة الاستخدام تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع عدة أزرار أدناها لتسهيل الوصول السريع لبعض الوظائف، ونظام صوتي 6 سماعات ونظام فتح السيارة دون مفتاح وتشغيل المحرك بضغطة زر، منفذ بلوتوث للشحن وعجلة قيادة متعددة المهام.



زودت سبارك 2022 بعدة أنظمة أمان منها اثنين من الوسائد الهوائية بجانب نظام StabiliTrak للتحكم الإلكتروني بالثبات مع مساعد مكابح، ومساعد ركن خلفي، واشارات تنبيه بارتداء أحزمة الأمان مع دعم نظام ISOFiX لتثبيت مقاعد الأطفال وحصلت على تقييم جيد في اختبارات التصادم الأمامي والجانبي من معهد IIHS الأمريكي



السيارة نعمل بمحرك 4 سلندرات 1400 سى سى بقوة 100 حصان يتصل بناقل يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيكي CVT ومتوسط معدل استهلاك وقود 20.2 كم/لتر.