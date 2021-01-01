قيادة دون استعمال اليدين.. شركة تابعة لـ«فولكس فاجن» تهدف للتخفيف عن السائق (تفاصيل)



فولكس فاجن فولكس فاجن

تحتاج مجموعة «فولكس فاجن» إلى نظام تثبيت السرعة على الطرق السريعة بدون استخدام اليدين لإثبات جدارتها في تكنولوجيا سياراتها، لمواجهة أنظمة «سوبر كروز» التي زودتها شركة السيارات جنرال موتورز و«BlueCruise» من فورد.



لذلك تتعاون شركة «Cariad» التابعة لـ«فولكس فاجن»، التي تم إطلاقها مؤخرًا، مع المورد العالمي وهي الشركة التكنولوجية «Bosch» لتحقيق ذلك.



تخطط شركة فولكس فاجن لإتاحة القيادة المريحة والسلسة للجزء الأكبر من المستهلكين عبر العلامات التجارية لمجموعة «فولكس فاجن».

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لكن الإعلان يشير إلى أن التعاون المشترك بين «كارياد» و«Bosch»، ستستهدف «أنظمة التواصل بالصوت من المستوى 2 للقيادة الحضرية، وخارج المدن، والقيادة على الطرق السريعة، بالإضافة إلى نظام يتولى جميع وظائف القيادة على الطريق السريع (SAE المستوى 3)».وسيتم إنتاج أولى هذه الوظائف في عام 2023، فيما سيستكشف فريق مكون من 1000 خبير ومهندس من «بوش» و«كارياد» أيضًا التشغيل الآلي من المستوى الرابع.تعتزم شركة «VW-Cariad» و«Bosch» تطوير منصة برمجية قياسية جديدة بشكل مشترك والتي سيتم طرحها في نهاية المطاف في جميع فئات السيارات المستخدمة بشكل خاص والتي تبيعها العديد من العلامات التجارية للمجموعة، وربما تكون متاحة لتوريدها من خلال التحالفات بين شركات صناعة السيارات الأخرى.سينصب التركيز الأساسي على تطوير برامج لمعالجة المعلومات المأخوذة عن أنظمة الاستشعار للأجسام المحيطة بزاوية 360 درجة، لاستعمال على الطرق السريعة بدون استخدام اليدين.كما سيتم تعزيز الذكاء الآلي، بالاعتماد على مجموعة كبيرة من البيانات من حركة المرور على الطرق، وسيستخدم النظام خرائط عالية الدقة من أجل التوجيه الجانبي والطولي للمركبات، وستعمل الشركتان على هذه الخرائط.سيعمل المشروع المشترك بين «فولكس فاجن كارياد وبوش» على تحديد «أماكن الركن» التي لا تعد ولا تحصى والتعامل معها، ونادرًا ما تحدث حوادث مرورية يصعب على نظام التعلم الآلي حلها.وستسمح التحديثات بالارتقاء بأنظمة القيادة الآلية إلى مستوى جديد، وقال الدكتور ماتياس بيلين رئيس شركة «Bosch»: "سيتمكن جميع عملائنا من الاستفادة من هذا.. معًا، يمكننا اختبار وظائف القيادة الآلية على نطاق أوسع في المركبات الفعلية وتنفيذها بسرعة أكبر".يقول الدكتور إنغو ستورمر، مدير مشروع التحالف في «Cariad»: "سيتم تنفيذ عملنا الهندسي بشكل مشترك مع بوش وكارياد كفريق واحد، ولم يكن هناك تحالف مثل هذا في صناعة السيارات".يذكر أنه في عام 2017، تم طرح واختبار نظام «Traffic Jam Pilot» ذاتي القيادة بالكامل في سيارة «Audi A8».كان هذا النظام يعمل فقط بسرعات منخفضة تصل إلى 37 ميلًا في الساعة وأقل، لكنه وعد بالسماح لسائق السيارة بالقراءة أو الإهتمام بهاتفك بحرية طالما كانت عيناك نحو الأمام. وكانت «مرسيدس» أطلقت مثل هذا النظام قبل «أودي»، وهذا المشروع المشترك يجعل الأمر يبدو وكأن الكثير من أعمال «أودي» السابقة يتم إلغاؤها أو إعادة تصميمها.