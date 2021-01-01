سكودا تكشف النقاب رسميا عن سيارة إينياك كوبيه RS

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صورة الخبر: إينياك كوبيه RS
إينياك كوبيه RS

كشفت شركة سكودا النقاب عن سيارة إينياك كوبيه RS، عالية الأداء، والكهربائية بالكامل، بقوة 295 حصانا، مُطابقة تمامًا للطراز الألماني النسيب.، كما تعد أول سيارة كهربائية بالكامل من فئة RS من سكودا.

بالإضافة إلى أنها أقوى سيارة تنتجها الشركة، متجاوزةً سيارة سوبيرب سبورتلاين 2.0 تي أس آي، بمحرك مع شاحن هواء توربو، ونظام الدفع على جميع العجلات، علاوةً على القوة الحصانية وعزم الدوران.

وبحسب motor1، يمكن لسيارة إينياك كوبيه RS الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 6.5 ثواني فقط، وصولًا إلى سرعة قصوى تبلغ 180 كيلومترًا في الساعة.

كما تستخدم الفئة الأعلى تجهيزًا محركين، واحد على كل محور، ونظام الدفع على جميع العجلات، بالإضافة إلى بطارية 82 كيلووات، كما يستغرق شحنها 36 دقيقة.

فيما تظهر نسخة RS بطلاء مميز بلون أخضر مستوحي من سيارة أوكتافيا RS، وتتألق بتصميم انسيابي مميز، حيث انخفض معامل السحب إلى 0.234، وهو أقل بكثير من معامل 0.26 لسيارة فولكس واجن آي دي 5، أو معامل 0.27 لسيارة آي دي 5 جي تي أكس.

بينما تأتي السيارة بشبكة تهوية مضاءة من سكودا تعرف باسم الوجه البلوري، والتي تحتوي على 131 مصباح ليد، كما يمكن للعميل اختيار عجلات بأقطار تتراوح ما بين 18 و21 بوصة، والتي تتوافر بلمسات نهائية مختلفة.

وأيضاً يتوفر نظام معلومات ترفيهي مع شاشة 13 بوصة، إلى جانب فتحة سقف زجاجية عريضة، ولوحة عدادات رقمية بالكامل قياسها 5.3 بوصات، فيما يمكن للعملاء إضافة المزيد من الميزات، بما في ذلك شاشة عرض افتراضية، أونظام صوتي من كانتون مع 13 مكبر صوت، أومنصة شحن لاسلكية للهواتف الذكية.

المصدر: المصرى اليوم

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