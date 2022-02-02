أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-2-2022 بالبنوك المصرية

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تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2-2-2022، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.



بينما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلا 21.14 جنيه للشراء، 21.29 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى وسجل 17.62 للشراء، 17.75 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.



ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.



ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى مسجلا 17.62 للشراء، 17.75 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان بـ 17.55 للشراء، 17.69 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى وسجل 21.14 جنيه للشراء، 21.29 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 21.01 جنيه للشراء، 21.20 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 49.66 جنيه للشراء، و 52.08 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 49.69 جنيه للشراء، و 51.99 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.