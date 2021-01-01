طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادي والليمون بتكاليف بسيطة



الفراخ المشوية بالزبادي والليمون الفراخ المشوية بالزبادي والليمون

طريقة عمل الفراخ بالزبادي من أشهر الوصفات التي تجهزها الأمهات، حيث تستغرق التتبيلة وقت طويل مع الفراخ وخاصة المشوية حتى تأخذ من مذاق الزبادي والثوم وتصبح شهية.



ونستعرض في هذا التقرير وفقا لما تبحث عنه السيدات ومحبي الأكلات الأتي :



طريقة تحضير الفراخ المشويّة بالزبادي

طريقة عمل الفراخ الحارّة بالزبادي

تتبيلة الدجاج بصلصة الصويا والليمون

طريقة عمل الفراخ المشوية

الفراخ المشويّة بالزبادي

الدجاج المتبل بالزبادي واللبن بالثوم هو وصفة دجاج مخبوزة لذيذة ومثالية لعشاء أو لغداء، ويستغرق التتبيلة بضع دقائق فقط لتتجمع وتخلق نكهة مذهلة.

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مقادير الفراخ المشوية بالزباديصدور دجاجالملح والفلفل المطحون الطازج حسب الرغبة6 فصوص ثوم مفروم1/2 كوب زبادي عادي1/2 ملعقة كبيرة أوراق زعتر طازج1/4 كوب بقسماططريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادي1- ضعي الدجاج في وعاء كبير وتبليه بالملح والفلفل، واتركيه جانبا.2- في وعاء منفصل، اخلطي الثوم واللبن والزعتر، امزج حتى يتجانس.3- يُسكب مزيج الزبادي فوق الدجاج ؛ اخلطي حتى يغطى الدجاج جيدًا.4- يغطى بغلاف بلاستيكي ويوضع في الثلاجة لمدة 4 إلى 6 ساعات.5- سخني الفرن إلى 375 درجة.6- دهن صينية الخبز برذاذ الطبخ.7- أخرجي الدجاج من الوعاء وانفضي أي فائض منه.8- انقل الدجاج إلى صينية الخبز المعدة.9- رشي فتات خبز البانكو على صدور الدجاج.10- اخبزيها لمدة 40 إلى 45 دقيقة ، أو حتى ينضج الدجاج.11- اخرجه من الفرن وتقدم.الدجاج بصلصة الليموندجاج متبل بالزبادي سهل، ومصنوعة من أفخاذ الدجاج أو صدور الدجاج التي تم نقعها في ماء مالح بالزبادي اليوناني المليء بالتوابل ونكهة عشب الليمون الطازجة.لمنع جفاف الجزء الخارجي من الدجاج، يمكنك دهنه بقليل من زيت الزيتون أثناء الطهي، وفي حالة استخدام صدور الدجاج، اسكبيها حتى تصل إلى سمك متساوٍ قبل البدء، أو إذا كانت كبيرة جدًا، فقط قطعيها إلى النصف من خلال سمكها.مقادير الفراخ بصلصة الليمون2/3 كوب زبادي يوناني كامل الدسم2 ملعقة كبيرة زيت زيتون2 ملعقة كبيرة عصير ليمون + 1 ملعقة صغيرة قشر ليمون1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مقشر ومفروم1 ملعقة صغيرة كمون مطحون1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة1 ملعقة صغيرة بابريكا1/4 ملعقة صغيرة فلفل حريف1/4 ملعقة صغيرة قرفة1 ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود مطحون طازجًا (يمكن ضبطه حسب الذوق)1/4 كوب كزبرة مفرومة2 1/4 رطل أفخاذ دجاج منزوعة الجلد (حوالي 7 أفخاذ) أو صدور دجاج (حوالي 5)طريقة عمل الفراخ بصلصة الليمون1- في وعاء للخلط اخفقي الزبادي، زيت الزيتون، عصير الليمون، بشر الليمون، الثوم، الزنجبيل، الكمون، الكزبرة، البابريكا، الفلفل الحار، القرفة، الملح، الفلفل والكزبرة.2- ضع الدجاج في كيس تجميد قابل للإغلاق بحجم جالون، نصب تتبيلة الزبادي فوق الدجاج.3- ختم الكيس أثناء الضغط على الهواء الزائد، افركي التتبيلة بالتساوي فوق الدجاج.4- اتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل (أو حتى 8 ساعات للثديين و 24 ساعة للفخذين).5- سخن موقد الغاز إلى 425 درجة، نظف شبكات الشواء وادهنها بالزيت برفق (باستخدام منشفة ورقية مزيتة وملاقط طويلة).6- اشوي الدجاج حتى ينضج بالكامل حوالي 5 إلى 7 دقائق لكل جانب.فراخ مشوية بالزبادي والليمونصدور الدجاج مغموسة بالزبادي ومغطاة بالبقسماط، فالزبادي يجعل الدجاج رطبًا جدًا والطبقة لطيفة ومقرمشة.مقادير الفراخ الحارة بالزبادي4 صدور دجاج منزوعة الجلد والعظام1 زبادي عادي قليل الدسم1 ليمون معصور1 كوب فتات خبز مجفف متبلةنصف ملعقة صغيرة مسحوق ثومملح للتذوقنصف كوب زبدة1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم طازجطريقة عمل الفراخ الحارة بالزبادي1- سخني الفرن على درجة 350 فهرنهايت.2- يوضع الزبادي في وعاء صغير ويقلب حتى يصبح قشديًا ناعمًا.3- يضاف الليمون ويقلب معا وإذا لم تقم بتقليب الزبادي أولاً، فإن عصير الليمون سيجعل اللبن الرائب يتخثر.4- في طبق أو وعاء ضحل منفصل، امزج فتات الخبز ومسحوق الثوم والملح حسب الرغبة ؛ تخلط معا.5- في طبق ضعي قطعة صغيرة من الزبدة أو السمن لكل صدر دجاج.6- اشطف صدور الدجاج واتركها حتى تجف.7- اغمس كل صدر في خليط الليمون / الزبادي، ثم في خليط فتات الخبز.8- ضعي الدجاج المغطى في طبق الخبز ووزعي فوق كل صدر رشة كاملة من الزبدة أو السمن.9- يرش البقدونس المفروم ويخبز في فرن مسخن لمدة ساعة. اتركه يبرد لمدة 5 إلى 10 دقائق قبل التقديم.