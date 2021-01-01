أبو جبل لكيروش: جاهز لحراسة مرمى المنتخب أمام الكاميرون



أبو جبل أبو جبل

دار حديث مطول بين محمد أبو جبل حارس الزمالك ومنتخبنا الوطنى والبرتغالى كيروش المدير الفنى للفراعنة خلال الساعات الأخيرة للحديث حول إصابة الأول على مستوى العضلة الضامة، وهى الإصابة التى تسببت فى تغييره خلال مواجهة المغرب فى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى الكاميرون، وهى المباراة التى حسمها الفراعنة بنتيجة 2/1.







وأكد أبو جبل أنه تعافى من الإصابة وأصبح جاهزاً تماماً للمشاركة في المباراة من الناحية الطبية، مؤكداً أنه سيشارك فى المران الجماعى لمنتخبنا المقرر إقامته مساء اليوم استعداداً للمشاركة بشكل أساسى فى مواجهة الكاميرون المقرر إقامتها غداً الخميس.

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وكان الحضري قد أكد أنه لن يلعب أى حارس وهو مصاب ليقوم بتجهيز محمد صبحي، وأكد له أنه سيشارك أساسي في مباراة الكاميرون وأن يضع في اعتباره أنه الحارس الأساسي ولا يفكر مطلقاً في إصابة أبو جبل.وضرب منتخب مصر موعدًا مع منتخب الكاميرون فى نصف نهائى كأس أمم أفريقيا المقامة على الأراضى الكاميرونية، بعد الإطاحة بمنتخب المغرب بهدفين مقابل هدف، ويلتقى منتخب مصر بنظيره الكاميرونى صاحب الأرض والجمهور فى الدور نصف النهائى ببطولة أمم أفريقيا، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين فى التاسعة مساء غدا الخميس.منتخب مصر افتتح مباريات كأس أمم أفريقيا بالخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد، لكنه أعاد إحياء حظوظه بالفوز على غينيا بيساو في الجولة الثانية ثم فاز على السودان بهدف دون رد ليتأهل لدور الستة عشر للبطولة ويقهر كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى ثم فاز على منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف في دور الثمانية للبطولة.