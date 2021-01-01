4 خطوات سريعة وسهلة لفك تشابك شعرك المعقد

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لفك تشابك شعرك المعقد

في الشتاء تقوم الكثير من الفتيات بربط خصلات شعرهن ورفعه لأعلى، وهذا ما يتسبب في تشابك الشعر عند فكه مما يصعب تسريحه بشكل سلس وسهل، وهذا ما يجعلهن قد يلجأن إلى الذهاب لمصفف الشعر للتخلص من هذه المشكلة، وإذا كانت الفتاة من الشخصيات المشغولة بجدول زمني مليء بالعديد من المهام والمتطلبات يعيقها دون الاعتناء بشكل منتظم بنفسها، فقد يكون من الصعب جدًا عليها احترام جميع مواعيد العناية بالشعر مثلما تفعل أي فتاة، كما أوضحت خبيرة التجميل والعناية بالشعر مروة نصار في حديثها لـ "اليوم السابع" بأنه يمكنك تجربة عدة طرق سريعة وسهلة لفك تشابك شعرك المعقود بطريقة أقل إيلامًا وفي الوقت المناسب وبمنتهى السرعة والسهولة، كما يلي:



كيفية فك تشابك الشعر المعقود:

أولاً: غسل الشعر
قالت خبيرة التجميل، في البداية عليكِ بغسل الشعر جيداً وبطريقة صحيحة والتركيز على العناية بالشعر طوال الوقت وليس فقط عند الأزمات، ودهن الشعر بالبلسم المناسب لنوع شعرك جيداً من الأطراف فقط وليس على جذور الشعر، وذلك بغسل الشعر تحت الماء، وتدليك الشعر جيدا بالبلسم ثم محاولة تمشيطه بهدوء.

ثانياً: تقسيم الشعر
وتابعت خبيرة التجميل أن من الأفضل أن يقسم الشعر إلى أربعة مجموعات، ثم تمشيط كل جزء منفصل عن الآخر ثم جمعهم بعد الانتهاء، كما يمكنك فك التشابك بالأيدي أولاً حتى الانتهاء من التكتلات والتشابك الشديد في الشعر.

ثالثاً: تمشيط الشعر
يفضل تمشيط الشعر من الأطراف اولاً ثم الارتفاع بالتمشيط تدريجياً، وهذه الطريقة الصحيحة والسليمة لمنع تقطيع الشعر المعقد، وتسريحه بشكل جيد.

رابعاً: ترطيب الشعر
وأكدت خبيرة التجميل على ضرورة ترطيب الشعر، وذلك عن طريق نقع جل الصبار في ماء وتركه مدة لا تقل عن ساعة كاملة، ومن ثم تصفيته للتخلص من الكتل التي تكون عالقة به، وإضافة القليل من الزيت المرطب ورش الشعر به، ثم تدليك فروة الرأس وتمشيط الشعر بسهولة.

المصدر: youm7

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