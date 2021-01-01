الطيران العراقي يستهدف كهفا لـ"داعش" ويقتل خمسة عناصر من التنظيم (فيديو)

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الطيران العراقي يستهدف كهفا لـ"داعش" ويقتل خمسة عناصر من التنظيم (فيديو)

صورة الخبر: الطيران العراقي
الطيران العراقي

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، استهداف كهف لتنظيم "داعش" أسفر عن مقتل خمسة عناصر شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "عمليات نوعية لتشكيلات الأجهزة الأمنية تقابلها هزائم مستمرة لعصابات داعش الإرهابية على يد قواتنا الأمنية البطلة من بينها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، حيث عملت خلية الصقور التابعة للوكالة على متابعة مجموعة إرهابية داخل كهف في صحراء الحضر جنوبي محافظة نينوى".

وأضافت: "وبتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة القوة الجوية، فجر اليوم، ضربات جوية بواسطة طائرات F_16 استهدفت خلالها الكهف بصورة دقيقة، أسفرت عن قتل خمسة إرهابيين من عناصر عصابات داعش الإرهابية".

https://arabic.rt.com/middle_east/1320594-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%83%D9%87%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الطيران العراقي يستهدف كهفا لـ"داعش" ويقتل خمسة عناصر من التنظيم (فيديو)

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
11659

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager