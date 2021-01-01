احترسي من أسباب الأزيز التنفسي عند الأطفال



الأزيز التنفسي عند الأطفال الأزيز التنفسي عند الأطفال

الأزيز عند الرضع مؤشرًا على مشكلة في التنفس، الرضع أكثر عرضة للإصابة بالصفير لأن لديهم عضلات تنفسية أصغر ومسالك هوائية للتنفس، على الرغم من أن الصفير من الأعراض الشائعة عند الرضع، إلا أنه قد يكون مزعجًا لوالديهم.





على الرغم من أنه يمكن علاج هذه الأعراض في المنزل، استشيري الطبيب إذا كنت قلقة بشأن صحة طفلك.





كشف موقع هيلثي عن أسباب الأزيز التنفسي عند الأطفال.

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ما هو الصفير؟الصفير هو صوت صفير يحدث عندما يتنفس الطفل. غالبًا ما يكون الصوت عالي النبرة ويشبه صوت الرياح التي تهب من خلال نفق أو صوت لعبة صرير، يشير الأزيز إلى تضييق في الشعب الهوائية ، مما يدفع الهواء عبر فتحة أصغر ، مما يتسبب في حدوث صوت صفير. يمكن أن تختلف شدة الأزيز ووتيرته تبعًا للسبب وراءه.ما الذي يسبب الصفير عند الأطفال؟الأزيز هو عرض يشير إلى خلل في تنفس الطفل ، بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي. يمكن أن تتراوح هذه المشاكل من العدوى إلى اضطرابات المناعة الذاتية. فيما يلي الشروط الرئيسية التي يمكن أن تسبب الصفير عند الرضيع :يمكن أن تسبب الالتهابات البكتيرية والفيروسية للجهاز التنفسي صفيرًا عند الأطفال. تسبب هذه الالتهابات التهابًا واسع النطاق وتراكمًا للمخاط ، مما يؤدي إلى تضييق المسالك الهوائية لدرجة أن الطفل لا يستطيع الحصول على ما يكفي من الهواء.غالبًا ما تؤدي العديد من الفيروسات والبكتيريا التي تسبب نزلات البرد والتهاب القصيبات والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي والتهابات الجهاز التنفسي العلوي العامة إلى حدوث صفير عند التنفس.يمكن أن يكون الطفل مصابًا بالحساسية تجاه المواد الموجودة في الهواء والتي يمكن أن تسبب الأزيز. تتفاعل الممرات الهوائية التي تؤدي إلى الرئتين مع مسببات الحساسية عن طريق التورم وإفراز مخاط إضافي ، مما يساهم في حدوث الصفير وضيق التنفس. يمكن أن يكون الطفل مصابًا بالحساسية تجاه العديد من المواد المحمولة جواً بما في ذلك الغبار وعث الغبار وحبوب اللقاح وفراء الحيوانات الأليفة ووبرها والعفن والصراصير،الأمراض الموروثة وراثيا مثل الربو موروثة من خلال الجين الإشكالي وتسبب الصفير عند الأطفال، الربو ، الذي يحدث غالبًا عند التعرض لمسببات الحساسية المحمولة في الهواء ، هو السبب الأكثر احتمالية لتكرار الأزيز عند الأطفال دون سن الخامسة. التليف الكيسي هو مرض وراثي آخر يصاحبه الصفير كأحد الأعراض، يسبب إفراز مخاط كثيف يسد المسالك الهوائية.يعد ارتجاع الحمض المزمن مؤشرًا على مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) ، حيث تميل محتويات المعدة وحمض المعدة القوي إلى التدفق عبر المريء إلى الحلق، يتسبب الحمض في حدوث تهيج عندما يتلامس مع الشعب الهوائية. يؤدي تهيج وانسداد القصبة الهوائية بسبب محتويات المعدة إلى حدوث صفير ، وهو أحد الأعراض البارزة لمرض ارتجاع المريء.يحدث انقطاع النفس الانسدادي النومي عندما يكون هناك انسداد في الشعب الهوائية. سبب شائع لهذه الحالة هو التهاب اللوزتين أو الغدانية، يتمدد النسيج نتيجة للعدوى ويضغط على الشعب الهوائية مما يؤدي إلى أصوات صفير أثناء التنفس.يمكن أن تدخل لعبة صغيرة يضعها الطفل داخل فمه في الممرات الهوائية وتؤدي إلى انسداد الشعب الهوائية. قد يختنق الطفل أيضًا بمواد غذائية صغيرة مثل العنب والمكسرات والزبيب. أي انسداد في مجرى الهواء بسبب جسم غريب سيؤدي إلى تضييق مجرى الهواء ، مما قد يتسبب في حدوث صفير أثناء التنفس.تشمل الأسباب غير الشائعة لأزيز التنفس عند الأطفال أورامًا في الحلق وتجويف الصدر ، وخلل في الأحبال الصوتية ، ومشاكل خلقية في القلب ، وتشوهات في الجهاز التنفسي العلوي ، ومشاكل في الدورة الدموية.يمكن أن تؤدي عدة أسباب إلى حدوث صفير عند الأطفال ، ولكن قد لا يتمكن الآباء دائمًا من تمييز ما إذا كان الأزيز أو أي شيء آخر.