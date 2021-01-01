الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو



موجة طقس سيئ موجة طقس سيئ

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من موجة طقس سيئة جديدة تشهدها البلاد يومي الخميس والجمعة القادمين.



وقالت «منار غانم» خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC» إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يومي الخميس والجمعة، مع حالة من التقلبات الجوية ونشاط للرياح ملحوظ قادم من الصحراء الغربية، ويتوقع سقوط الأمطار على السواحل الغربية و الشمالية والوجه البحري والقاهرة.



وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد أجواء شتوية ممتعة على كافة أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة بدأت تعود لطبيعتها بدا من اليوم، وهناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وسقوط الأمطار نسبة للعوامل الجوية .

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الأرصاد الجويةتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.وبالنسبة للظواهر الجوية، ستتواجد أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على فترات متقطعة.وتكون حالة البحر المتوسطة معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.