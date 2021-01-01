الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من موجة طقس سيئة جديدة تشهدها البلاد يومي الخميس والجمعة القادمين.
وقالت «منار غانم» خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC» إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يومي الخميس والجمعة، مع حالة من التقلبات الجوية ونشاط للرياح ملحوظ قادم من الصحراء الغربية، ويتوقع سقوط الأمطار على السواحل الغربية و الشمالية والوجه البحري والقاهرة.
وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد أجواء شتوية ممتعة على كافة أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة بدأت تعود لطبيعتها بدا من اليوم، وهناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وسقوط الأمطار نسبة للعوامل الجوية .
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