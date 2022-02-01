انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022

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انخفضت أسعار الذهب في مصر ، فى بداية التعاملات فى بداية التعاملات بالتزامن مع الانخفاض المحدود فى سعر الذهب عالميًا.



ويتلاحظ أن الأسعار في أسواق الذهب Gold تسير فى الإتجاه العرضي، وتستمر أسعار الذهب فى الأسواق العالمية تسير فى الإتجاه العرضي حول مستوي 1800 دولار.



أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022

وهبطت أسعار الذهب في مصر Gold Prices بنحو طفيف عن الأسعار السائدة مساء أمس الأربعاء تزامنًا مع الانخفاض فى السعر العالمي والذى هبط بمقدار طفيف عن 1800 دولار، فى حوالي الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت مصر.

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