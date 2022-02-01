ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.



حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 11573 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 2018 نقطة.



وقفز مؤشر " إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 13735 نقطة، وزاد مؤشر " إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 4560 نقطة.

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وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة " إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 2138 نقطة.وصعد مؤشر " إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 3154 نقطة، فيما تراجع بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 4746 نقطة.