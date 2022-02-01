مدبولي: نستهدف طرح أكبر عدد من الشركات الحكومية بالبورصة لجذب الاستثمارات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء اليوم، موقف برنامج طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية، خلال العام الجاري 2022.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأشرف قطب وكيل وزارة البترول للشؤون المالية.
طرح أكبر عدد من الشركات الحكومية في البورصة
وقال رئيس الوزراء، إن الاجتماع اليوم جاء لمتابعة خطة الطروحات الحكومية، خلال العام الجاري 2022، قائلا: «نستهدف طرح أكبر عدد ممكن من هذه الشركات خلال العام الجاري، في ضوء خطتنا للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري».
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