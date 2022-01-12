فرنسا تواجه إنفلونزا الطيور بـ"الذبح الوقائي" لملايين الطيور

أعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، أنّ ما يقرب من ثلاثة ملايين طائر تمّ ذبحها في فرنسا للحدّ من إنفلونزا الطيور منذ رصدت أولى الإصابات بهذا الفيروس في نوفمبر.
وقالت وزارة الزراعة الفرنسية لوكالة فرانس برس، إنّ آخر إحصاء أجرته بيّن وجود 328 بؤرة في المداجن، بينها 218 في إقليم لاند (جنوب غرب) حيث تم تنظيم عمليات ذبح جماعية.
وتُعدّ هذه الموجة الرابعة لإنفلونزا الطيور التي تشهدها فرنسا، منذ عام 2015. وأدّت الموجة الأخيرة، في الشتاء الماضي، إلى ذبح أكثر من 3.5 مليون طائر، معظمها من البط.
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