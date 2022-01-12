تعرّفِ على أفضل 10 شوربات في العالم

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أفضل 10 شوربات في العالم

كشف تقرير حديث لشبكة "سي ان ان" عن أحسن 10 شوربات في العالم، والتي تصدرها حساء من القارة السوداء.

واحتل حساء بانجا النيجيري المرتبة الأولى في ترتيب أفضل 20 نوعًا من ال حساء في العالم.

وتعد شوربة بانجا لذيذة محضرة من ثمار النخيل والبندق وتشكيلة من البهارات ومجموعة متنوعة من اللحوم والأسماك.

كما احتلت شوربة فو (فيتنام) المرتبة الثانية في العالم، وهي عبارة عن حساء مصنوع من عظم مكسو باللحم البقري المغلي لثماني ساعات.

أما شوربة بورتش الأوكرانية، فقد احتلت المرتبة الثالثة عالميا. هذا ال حساء الحامض، الشائع في أوروبا الشرقية وشمال آسيا، مصنوع بشكل أساسي من جذر الشمندر، مما يمنح الطبق لونه الأحمر المميز.

وأما المرتبة الرابعة، فعادت ل حساء بولابيسي الفرنسي وهو عبارة عن حساء سمك بروفنسي تقليدي نشأ في مدينة مرسيليا الساحلية.

كما عادت المرتبة الخامسة ل حساء كالدو فيردي البرتغالي. ويشتمل هذا “ال حساء الأخضر” المغذي على خضار الكرنب والبطاطس وزيت الزيتون، والفلفل الأسود والملح والثوم والبصل، ويُضاف إليه أحيانًا النقانق.
وعادت المرتبة السادسة لشوربة فريك الجزائرية، حيث قالت سي إن إن في مقالها إن القمح القاسي، الذي يتم حصاده بينما يكون أخضر، يسمى فريك، ويتم طبخه مع مرق الطماطم والتوابل العطرية، وتمتزج نكهتها بالحمص في مرق الدجاج أو اللحم البقري أو لحم الضأن، ويتم تقديمه مع الليمون وقطعة من كسرة.

كما جاء في المرتبة السابعة حساء تشوبي دي كامارونيس لدولة بيرو. وهو عبارة عن حساء يتكون من الجمبري والبيض والأرز والحليب المبخر. وكذلك البطاطس وقطع الذرة.

أما المرتبة الثامنة فعادت ل حساء غازباتشو الإسباني. وهو حساء بارد معروف في جميع أنحاء العالم، يتكون هذا ال حساء من الخضار النيئة المخلوطة وغالبًا ما يتم الاستمتاع به خلال فصل الصيف الحار.

كما عادت المرتبة التاسعة ل حساء الفول السوداني لغرب أفريقيا، وهو طبق أساسي مصنوع من الفول السوداني ومكونات أخرى مختلفة.

المرتبة العاشرة عادت ل حساء جامبو الأمريكي، المصنوع من نكهة قوية ولحوم أو محار والكرفس والفلفل والبصل.

المصدر: بوابة دار المعارف

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