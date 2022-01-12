أستاذ طب شرعي يحذر من «القاتل الصامت» في بيوت المصريين

علقت الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكة في طب القصر العيني، على حادث مصرع أسرة كاملة بالشرابية، جراء تسرب للغاز ليل أمس الإثنين، مؤكدةً أنه ومع فصل الشتاء نشهد مثل تلك الحالات الناجمة عن سوء استخدام وسائل التدفئة.
لفتت «شكري» في مداخلة هاتفية إلى برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON» إلى أن وجود سد أو زيادة في تدفق الغاز بإمكانه أن يؤدي إلى التسمم بغاز أول أكسيد الكربون، وهو الغاز الناتج عن الاحتراق غير الكامل من كافة أنواع الوقود.
ووجهت رسالتها إلى المواطنين بضرورة أن يكون هناك أماكن جيدة للتهوية في المنازل أثناء استخدام الدفايات مع عمل صيانة دورية لسخانات الغاز بالقدر الذي لا يسمح بوجود مواطن للخلل قد ينجم عنها مثل هذه الحوادث الناجمة عن التسريب.
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