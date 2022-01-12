أستاذ طب شرعي يحذر من «القاتل الصامت» في بيوت المصريين



تشييع جثامين أسرة الشرابية ضحايا تسرب الغاز تشييع جثامين أسرة الشرابية ضحايا تسرب الغاز

علقت الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكة في طب القصر العيني، على حادث مصرع أسرة كاملة بالشرابية، جراء تسرب للغاز ليل أمس الإثنين، مؤكدةً أنه ومع فصل الشتاء نشهد مثل تلك الحالات الناجمة عن سوء استخدام وسائل التدفئة.



لفتت «شكري» في مداخلة هاتفية إلى برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON» إلى أن وجود سد أو زيادة في تدفق الغاز بإمكانه أن يؤدي إلى التسمم بغاز أول أكسيد الكربون، وهو الغاز الناتج عن الاحتراق غير الكامل من كافة أنواع الوقود.



ووجهت رسالتها إلى المواطنين بضرورة أن يكون هناك أماكن جيدة للتهوية في المنازل أثناء استخدام الدفايات مع عمل صيانة دورية لسخانات الغاز بالقدر الذي لا يسمح بوجود مواطن للخلل قد ينجم عنها مثل هذه الحوادث الناجمة عن التسريب.

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وواصلت: «في حالة السخان ممكن يكون المكان اللي موجود فيه محدود وبدون تهوية، بما لا يسمح بتدفق الهواء الطبيعي المحمل بالأكسجين الذي يحتاجه البشر في تنفس الخلايا، الأمر الذي يؤدي لتركز غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي لتسمم ومن ثم الوفاة.ووصفت أستاذ الطب الشرعي، الاختناق بهذا الغاز بأنه «القاتل الصامت» حيث إن الأماكن التي تحتاج الأكسجين في الجسم بنسبة أكبر هي المخ والقلب والجهاز العصبي المركزي وعضلات الجسم، ومن ثم فإن أول أكسيد الكربون له خاصية حيث يرتبط سريعًا بالهيموجلوبين وتتم بصورة أكبر مقارنة بالاكسجين، ومن ثم يتكون ما يسمى «مركب الهيموجلوبين مع أول أكسيد الكربون» بما يشل الاستفادة من قبل الخلايا بهذا الاكسجين.وأشارت إلى أن هذا الغاز عديم الرائحة ويتسرب ويقتل دون أن يشعر به أحد.