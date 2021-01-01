كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

كأس العالم للأندية
بات السؤال الأكثر تداولًا في الشارع الرياضي وبين الجماهير الأهلاوية عن كيفية مشاهدة مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية أمام مونتيري المكسيكي المقرر لها يوم السبت القادم الموافق 5 فبراير في دور ربع النهائي بكأس العالم للأندية.
كأس العالم للأندية
قنوات بي إن سبورتس لم تعلن عن نقل البطولة المقامة في الإمارات، في أول نسخة لم تفلح في الحصول على حقوق بثها القناة الرياضية الأوسع انتشارًا في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية
أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية التي تبث عبر القمر الصناعي عرب سات في منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية حصولها على حقوق بث المباريات.
لكن القناة التي توجه بثها إلى الإمارات والمنطقة العربية لا تبث المباريات في مصر، وهو ما يقف حائلًا دون مشاهدة المصريين لها.
تطبيق إلكتروني
لكن القناة أعلنت خبرًا سارًا بنقل مباريات كأس العالم للأندية داخل مصر عبر تطبيق "AD SPORTS" المجاني أو تطبيق STARZPLAY التابع لها والذي يعد من أهم منصات المشاهدة في الوطن العربي.
النادي الأهلي
ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق بسهولة، مقابل رسوم في حدود 100 جنيه شهريًا ومتابعة المباريات بشكل مجاني من خلاله.
قناة أبو ظبي إكسترا
وفي خبر سار يترقبه عشاق الكرة في مصر، أعلنت قناة أبو ظبي الريساضية إطلاق قناة مخصصة تحت اسم "أبوظبي إكسترا" وتكون مخصصة لبث مباريات وأخبار البطولة مصحوبة باستودياهات تحليلية واهتمام خاص بالفرق العربية المتأهلة.
ومن المقرر أن تنطلق القناة بداية من يوم 2 فبراير الساعة 12 ظهرًا، مع خريطة برامجية تغطي كافة أحداث البطولة.
تردد قناة ابو ظبي اكسترا الناقلة لكأس العالم للاندية
تردد قناة ابو ظبي اكسترا الناقلة لكأس العالم للاندية تظهر قناة ابو ظبي اكسترا الرياضية علي النايل سات بإسم Abu Dhabi Sports Extra HD
التردد: 12467
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/2
جودة المشاهدة: HD
تردد قناة أبو ظبي اكسترا SD على نايل سات
التردد: 11526
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 6/5
جودة المشاهدة: SD.
قناة سعودية تعلن بث المباريات
وأعلنت شركة الرياضة السعودية SSC حصولها على حقوق بث المباريات من خلال منصاتها على الأقمار الصناعية وتطبيقات الهاتف.
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