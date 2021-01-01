3 مشروبات للتخلص من سموم الجسم في الشتاء

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مشروبات للتخلص من سموم الجسم

الأكل الصحي والنوم الجيد هما جانبان مهمان من جوانب الحياة لا يمكن للمرء تجنبهما، يمكنك التبديل إلى الأطعمة الخارقة من أجل إنقاص الوزن أو اكتسابه بشكل فعال، وممارسة الرياضة بقوة أو بسرعة لتظل مركزًا على مسار حياة صحية ولياقة.

يمكنك التخلص من سموم الجسم في هذا الشتاء بأبسط طريقة ممكنة.

1. اشرب شاي الزنجبيل والليمون

يمكنك تحضير مشروب ساخن أو بارد للتخلص من السموم من جسمك، يمكن تناول هذا الشاي في أي ساعة من اليوم، ويكون خالي من السكر بشكل طبيعي ولا يحتوي على مادة الكافيين.، مزيج الزنجبيل والليمون ينظف جسمك ويعزز عملية التمثيل الغذائي.

2- ماء جوز الهند

ماء جوز الهند هو أحد هذه المشروبات التي ترطب جسمك على أكمل وجه، غني بالبوتاسيوم ويطرد المسكرات والشوائب التي تعيش في جسمك، يمكنك أن تستهلك ماء جوز الهند كل يوم، إنه أحد مشروب التخلص من السموم الذي يخفف التوتر والإجهاد في لمح البصر.

3- الشمندر
الشمندر يحسن تدفق الدم ويخفض ضغط الدم، من ناحية أخرى يفرز الجزر السموم ويميل إلى أن يكون مزيلًا قويًا للسموم، يهدف العصير إلى التخلص من الشوائب وتنعيم عملية الهضم في الجسم.

المصدر: elbalad

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