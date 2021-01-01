هل زيت القلي يسبب لك السرطان؟.. طبيب أمريكي يجيب



زيت القلي زيت القلي

أظهرت دراسة، أن أحد المكونات الغذائية المعتادة التي نأخذها كأمر مسلم به قادر في الواقع على توليد نمو السرطان في أجسامنا، أن الرجال يعانون بشكل واضح من الإصابة بسرطان البروستاتا بسبب المركبات التي يتم تكوينها عند تسخين الزيت.



الغرض الرئيسي من قلي الأطعمة هو إنتاج أغذية عالية الجودة مع قبول المستهلك بشكل جيد، ولكن كما اتضح، ليست كل الأطعمة المقبولة آمنة.



وقالت التقارير أثناء القلي يتم تكوين استرات الأحماض الدهنية الجليسيديل غير المرغوب فيها (و2 / 3-أحادي كلوروبروبانيديول) بسبب استخدام درجات حرارة عالية أثناء العمليات.

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على الرغم من تقييم 3-MCPD على أنه مادة مسرطنة غير سامة مع تناول يومي مقبول (TDI) يبلغ 2 ميكروجرام / كجم من وزن الجسم (BW)، فإن الجلايسيدول مادة مسرطنة سامة للجينات معروفة، والتي تحفز الأورام في العديد من أعضاء القوارض.هذا يعني أنه يمكن أن يسبب السرطان عن طريق إتلاف حمضنا النووي بشكل مباشر.وقال الدكتور جريجر تقارير الدراسة التي تظهر أن هناك أدلة قوية تشير إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة عند تناول الأطعمة المقلية بشكل متكرر (أي أربع أو خمس مرات في الأسبوع).أظهرت دراسة أخرى أن الاستهلاك المتكرر للأطعمة المقلية، وخاصة الدجاج المقلي والأسماك المقلية والمحار، كان مرتبطًا بزيادة مخاطر الإصابة بالوفيات القلبية الوعائية لدى النساء.