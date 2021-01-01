هل زيت القلي يسبب لك السرطان؟.. طبيب أمريكي يجيب

أظهرت دراسة، أن أحد المكونات الغذائية المعتادة التي نأخذها كأمر مسلم به قادر في الواقع على توليد نمو السرطان في أجسامنا، أن الرجال يعانون بشكل واضح من الإصابة بسرطان البروستاتا بسبب المركبات التي يتم تكوينها عند تسخين الزيت.
الغرض الرئيسي من قلي الأطعمة هو إنتاج أغذية عالية الجودة مع قبول المستهلك بشكل جيد، ولكن كما اتضح، ليست كل الأطعمة المقبولة آمنة.
وقالت التقارير أثناء القلي يتم تكوين استرات الأحماض الدهنية الجليسيديل غير المرغوب فيها (و2 / 3-أحادي كلوروبروبانيديول) بسبب استخدام درجات حرارة عالية أثناء العمليات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!