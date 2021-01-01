السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون|فيديو جراف



بكاري جاساما بكاري جاساما

بكاري جاساما المثير للجدل.. أسندت إليه لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” مهمة إدارة مباراة مصر والكاميرون ، في الدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا .



وجاء طاقم تحكيم مباراة مصر والكاميرون كالتالي:



حكم: بكاري جاساما - جامبيا

مساعد أول: جيرسون دوس سانتوس - أنجولا

مساعد ثاني: ارسينيو شادريك - موزمبيق

حكم رابع: سليمان أمل الدين - جزر القمر

حكم VAR : هيثم قيراط - تونس

مساعد VAR: لحلو بن إبراهيم - الجزائر

مساعد VAR: خليل حساني - تونس

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فضائح لا تنتهي تتذكرها الجماهير المصرية، بمجرد سماع اسم بكاري جاساما ، آخرها حرمان منتخب مصر من ركلة جزاء واضحة لـ أحمد سيد زيزو ، أمام نيجيريا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا الحالية، في وجود تقنية الـ " VAR ".وأكد الخبير التحكيمي رضا البلتاجي عقب المباراة:" "زيزو تعرض للعرقلة بشكل واضح من لاعب نيجيريا داخل منطقة جزاء المنافس و بكاري جاساما افتقد الشجاعة وكان لابد أن يتم إبلاغ الحكم من تقنية الفيديو باحتساب ركلة جزاء لأحمد السيد زيزو".الأهلي والوداد 2017:تحامل بكاري جاساماعلى الأهلي أمام الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 باحتساب مخالفات وهمية للوداد، وحرمان الأهلي من العديد من الفرص المحققة بصافرته المتكررة ضد المارد الأحمر.الأهلي وصن داونز 2019:في 2019 حرم بكاري جاساماالأهلي من هدف صحيح لـ جونيور أجايي أمام صن دوانز في إياب ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا، وتحامل على لاعبي الأهلي، بالإضافة إلى مساعدة الفريق الجنوب الإفريقي في إهدار الوقت، وتحجيم لاعبي الأهلي.ولمتابعة المزيد حول أخبار الحكم بكاري جاساما .. تابع الفيديو جراف التالي: