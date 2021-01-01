تحاكي ضرب إيران .. مناورة سرية لـ الجيش الإسرائيلي

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مناورة سرية لـ الجيش الإسرائيلي

سمحت السلطات الإسرائيلية لضابط عسكري أمريكي رفيع المستوى بالمشاركة كمراقب في مناورة سرية أجراها سلاح الجو الإسرائيلي قبل أسبوعين بقيام عشرات الطائرات بمحاكاة هجوم على أهداف بعيدة تشمل أهدافا في إيران.

وحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية، فإن "التدريب العسكري السري جرى قبل أسبوعين باستخدام عشرات المقاتلات، وذلك خلال المحادثات الأخيرة حول البرنامج النووي الإيراني".

وذكرت الهيئة، نقلا عن مصادر إن "التدريب شمل عدة سيناريوهات، بينها التزود بالوقود جوا، هجوم على هدف بعيد المدى والتعامل مع صواريخ أرض- جو".

تأتي هذه الخطوة عقب اجتماع المنتدى الأمريكي-الإسرائيلي الاستراتيجي حول القضية الإيرانية، الأسبوع الماضي، حيث ذكر البيان الأمريكي أن "كلا الجانبين اتفقا على تواجد مراقب أمريكي في تدريب جوي.

إضافة لذلك، من المرتقب إجراء عدة تدريبات مشتركة لكلا الجيشين، بينها تدريب "جونيفور كوبرا"، الذي يحاكي اعتراض صواريخ بعيدة المدى.

المصدر: هيئة الإذاعة الإسرائيلية

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