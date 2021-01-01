سبيس إكس تعلن نجاح فالكون-9 يحمل قمرا صناعيا إيطاليا



فالكون9_أرشيفية فالكون9_أرشيفية

قررت شركة سبيس إكس، الإعلان عن نجاح محاولتها الخامسة لإطلاق صاروخ النقل فالكون-9 إلى الفضاء وعلى متنه القمر الصناعي الإيطالي COSMO–Skymed، وفقا لتقرير RT .



وتشير الشركة، إلى أن عملية الإطلاق كانت مقررة في يوم 27 يناير المنصرم، ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية تم تأجيل عملية الإطلاق ثلاث مرات، والتأجيل الرابع كان بسبب ظهور سفينة غريبة في منطقة الإطلاق.



وتضيف، أطلق الصاروخ في الساعة 18.11 من يوم الاثنين 31 يناير 2022 من مطار كيب كانافيرال الفضائي، والقمر الصناعي الإيطالي مصمم لسبر الأرض من مدار منخفض حول الأرض، وهذا القمر هو الثاني في سلسلة الأقمار الصناعية المستخدمة للأغراض العسكرية والمدنية، وكان القمر الأول قد أطلق إلى الفضاء في عام 2019 بواسطة صاروخ النقل الروسى "سويوز".

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وتشير مجلة Spac? Flight Now، إلى أن بيانات هذه الأقمار تستخدم لمتابعة حركة السفن في البحر الأبيض المتوسط، وفي عمليات الإغاثة من الكوارث، وفي قطاع الزراعة، وأيضا في دراسة المناخ.