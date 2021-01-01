خلي بالك «علشان »الشبورة.. 5 أباب تضعف إضاءة مصابيح السيارة



المصابيح الأمامية للسيارة المصابيح الأمامية للسيارة

تعد المصابيح الأمامية للسيارة أحد عوامل السلامة والأمان، وذلك لأنها الجزء المسؤول عن إنارة الطريق للسائق خاصة أثناء القيادة ليلا، وضعفها من المشاكل الشائعة التي قد تواجه السائقين أثناء القيادة.



ومع فصل الشتاء ونظرا لسوء الأحوال الجوية قد تتفاقم مشكلة ضعف المصابيح في كثير من الليالي، وهو ما يمثل مشكلة كبرى ويعيق رؤية السائق أثناء السير على الطريق، مما يشكل خطورة بالغة على سلامة القيادة.



لذلك نستعرض لكم أبرز أسباب مشكلة ضعف إضاءة مصابيح السيارة، لتجنبها ولسرعة علاجها، وهي كالتالي:

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– وجود قطع في وصلات الأسلاك أو الوصلات الأخرى الرابطة بين أقطاب البطارية، أو عند تراكم الأملاح والمواد الكيميائية عليها.– ضعف البطارية، وذلك لأنها تعتبر العنصر الأساسي لعمل السيارة وتشغيل المحرك، وفي حالة إصابة البطارية بالأعطال أو ضعف شحنها أو اقتراب عمرها الافتراضي من الانتهاء فإنها تؤثر على قوة إضاءة المصابيح.– تعرض أرضي السيارة للصدأ أو إلى مادة قد تعزل مرور التيار.– تعرض الفيوزات -الصمامات الكهربائية- للاحتراق والتلف، حيث أنها تحمي الأجزاء الكهربائية في السيارة من التلف، وتعمل على الحفاظ على عمل النظام الكهربائي في السيارة.– تعرض الدينامو للخلل أو تلف أحد مكوناته، حيث أنه الجزء المسئول عن توليد الطاقة في السيارة.ويمكن التأكد من سبب ضعف إضاءة المصابيح، بطريقة بسيطة، حيث يمكنك القيام بتشغيل محرك السيارة، والضغط على دواسة الوقود لزيادة عدد دورات المحرك، فإذا زادت قوة الإضاءة فهذا يدل على أن العطل بسبب مشاكل في نظام الشحن بالدينامو، وفي حال استمرار ضعف الإضاءة، فهذا يدل على أن سبب العطل ضعف البطارية، أو وجود مشكلة في وصلات الأسلاك أو الوصلات الرابطة بين أقطاب البطارية.