

بعد إعلان الصين مخاوفها.. اليابان تكشف معاناتها من تأثيرات «أوميكرون» على سوق سياراتها بعد إعلان الصين مخاوفها.. اليابان تكشف معاناتها من تأثيرات «أوميكرون» على سوق سياراتها

انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في اليابان، في يناير عامنا الحالي 2022، وهو الشهر السابع على التوالي الذي تنخفض فيه الإنتاج المحلي لدى صانعو السيارات، وذلك بسبب تأثير متحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا».



وأعلنت المجمعات الصناعية الحكومية في اليابان أنه تم بيع قرابة 330 ألف وحدة، بانخفاض وصل إلى 14.2 في المائة عن العام السابق.



وكان العامل الثاني المتسبب في تراجع الإنتاج المحلي الياباني هو التأثير المستمر للنقص العالمي في أشباه الموصلات.

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يقول مسؤولو الصناعة إن التوقعات لا تزال غير واضحة، ومن الصعب التنبؤ بمدى استمرار تأثير «كورونا» على سوق السيارات لديهم.الصين تشكو من تأثير «أوميكرون» على سوق السياراتأشار الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الصينية «WM Motor» والمؤسسة لشركة السيارات «Weltmeister»، والذي يدعى فريمان شين، إلى أن القيود المتعلقة بفيروس «كورونا» تسببت في زيادة تكاليف الإنتاج لسياراتهم، ولم يؤثر وحده النقص الحالي في الرقائق والبطاريات على زيادة التكاليف.وقال شين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «WM Motor»: «تعد هذه الصناعة صناعة سريعة النمو، لكن جزء التكلفة سيكون تحديًا جديدًا».زادت مبيعات السيارات الكهربائية، التي تشمل السيارات التي تعمل بالبطاريات فقط والسيارات الهجينة، بأكثر من الضعف العام الماضي في الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم.لذلك أصبحت الصين مركزًا لبدء إطلاق شركات السيارات الصينية للسيارات الكهربائية.سيطرت الصين بسرعة على انتشار فيروس كورونا في عام 2020 من خلال فرض عمليات إغلاق سريعة للمدن والأحياء، وفقًا لشبكة «CNBC» الإخبارية، ولكن تبدلّت الأوضاع بعد ظهور متحور «أوميكرون».وبدأت المصانع تشعر بالتأثير بالفعل، وواجهت إحدى الشركات المصنعة للرقائق في ماليزيا مشاكل في الإنتاج وتوقفت عن التسليم إلى شركة «Bosch China»، ومن بعدها توقفت عن التسليم إلى «WM Motor».داخل الصين، بعد ظهور حالات «كورونا» في نانجينج، أوقف أحد موردي خلايا البطاريات لشركة «WM Motor» عمليات التسليم. وقال شين لشبكة CNBC: «كل هذه الأشياء كانت تقتلنا».كيف أثرت «كورونا» على سوق السيارات الكهربائية؟!في الأشهر الماضية، أثرت اضطرابات مماثلة على اثنين من موردي الشركة في مدينة شاوكسينج الصينية، كما أوقفت القيود المتعلقة بكورونا على التسليم من ثلاثة موردين هناك.خفضت شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم الإنتاج بسبب نقص أشباه الموصلات، كما تسبب الطلب الهائل على الرقائق في زمن انتشار الأوبئة، في نقص الإمدادات الذي استمر لأكثر من عام.قال شين إنه يتوقع تحسن النقص في الرقائق في النصف الثاني من هذا العام، بناء على محادثات مع موردي الرقائق لشركته.ورغم ذلك أشار إلى أن هناك مشكلة ثانية يتوقع ظهورها، وهي ارتفاع تكاليف المواد الخام للبطاريات.حيث ارتفعت أسعار كربونات الليثيوم الخاصة بالبطاريات بأكثر من 500? على أساس سنوي، في وقت سابق من هذا الشهر.قال شين إن من المرجح أن يتفاقم نقص البطاريات مع زيادة الطلب على السيارات الكهربائية في الصين في الربع الثاني، وبالنسبة لعام 2022، يتوقع أن تتضاعف مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد مقارنة بالعام الماضي إلى حوالي 5 ملايين سيارة.تأتي الزيادة في مبيعات السيارات الكهربائية على الرغم من الانخفاض العام في مبيعات سيارات الركاب في الأشهر العديدة الماضية.قالت «WM Motor» إنها حققت رقمًا قياسيًا ربع سنوي بلغ 15114 سيارة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021، ليصل إجمالي التسليمات إلى 88686 منذ تسليم الشركة سيارتها الأولى إلى أحد العملاء في عام 2018.من حيث عمليات التسليم، تتقدم شركات السيارات الكهربائية الصينية الأخرى على «WM Motor»، وأعلنت «Nio» و«Xpeng» و«Li Auto» عن تسليمها 100000 سيارة في العام الماضي.لا تزال تلك الشركات أصغر بكثير من شركة «تسلا»، التي تبيع في الصين اثنتين من السيارات الكهربائية الخمس الأكثر مبيعًا في السوق، قال الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية وهو إيلون ماسك، في تغريدة إن شركة صناعة السيارات وصلت إلى مستوى أعلى بكثير من إنتاج مليون سيارة، وذلك في مارس 2020.