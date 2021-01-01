بالصور.. إطلاق الجيل الخامس من رانج روفر لأول مرة في مصر

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صورة الخبر: بالصور.. إطلاق الجيل الخامس من رانج روفر لأول مرة في مصر
بالصور.. إطلاق الجيل الخامس من رانج روفر لأول مرة في مصر

أعلنت شركة إم تي أي أوتوموتيف، الوكيل المعتمد لعلامتي جاكوار ولاند روفر في مصر، عن إطلاقها النسخة الجديدة كلياً من سيارة رانج روفر لموديل 2022، والذي ستطرحها من خلال حفل تعتزم تنظيمه يوم السبت القادم، لأول مرة في مصر.

ولم تكشف الشركة عن المواصفات المزمع تقديمها في النسخة المطروحة في مصر؛ إلا أنها عرضت مجموعة من الصور التشويقية للجيل الخامس من السيارة الرياضية التي تنتمي لفئة الـSUV ذات الحجم الكامل، كشفت عن فخامة العلامة المعتادة.

وبمجرد الإعلان عن كافة المواصفات من قبل الشركة سيواليكم “إيجيبت أوتوموتيف” بأحدث أخبار السيارة الجديدة.

المصدر: Egypt automotive

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