اختبارات الأداء .. نيسان GTR نيسمو تستعرض قوتها من جديد |فيديو



نيسان GTR نيسمو نيسان GTR نيسمو

نشرت قناة AUTO TOPNL المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو بواسطة موقع YOUTUBE، للنسخة نيسان GTR نيسمو الرياضية، وهي تستعرض بعض القدرات الخاصة باختبارات الأداء، حيث خاضت تلك النسخة جولة بواسطة قائدها، الذي قام ببعض اختبارت التسارع مع تحقيق نتائج قوية.



اختبارات الأداء .. نيسان GTR نيسمو تستعرض قوتها من جديد

استعرض قائد المركبة نيسان GTR نيسمو قدرات هذ النسخة على طريق الأوتوبان الألماني، وسط محاولات لاختبار السرعة القصوى للسيارة، حيث تستمد السيارة قوتها من محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر طراز V مزدوج التيربو، سعة 3800 سي سي، حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 600 حصانا.



وتمتلك السيارة نيسان GTR نيسمو قدرة اضافية للتوقف وتحسين الأداء، من خلال مكابح بريمبو من السيراميك الكربوني، بالاضافة إلى غطاء محرك ورفارف أمامية وسقف من ألياف الكربون، للحصول على وزن مثالي يمنحها الأفضلية في أمور التسارع إلى جانب القدرات الفنية الخاصة بقوة المحرك.

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كما تمتعت نيسان GTR نيسمو بجنوط مطروقة خفيفة الوزن، مع بعض اللمسات الانسيابية الخاصة بالهيكل الخارجي، وحزمة أدوات تعليق متطورة، بالاضافة إلى سبويلر خلفي رياضي يدعم قوة السيارة، من ناحية الثبات والتعامل مع التوزيع الهوائي، إلى جانب منظومة عادم رباعية الأداء تتخذ التصميم الثنائي.بينما تضم نيسان GTR نيسمو داخليًا، مقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة قياسية تتوسط قمرة القيادة تمنح قائد المركبة البيانات المناسبة، مع باقة من أنظمة المكابح عالية الأداء، بالاضافة لتقنيات الحماية، ومجموعة عدادات ذات طابع رياضي مميز.