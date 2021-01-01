اختبارات الأداء .. نيسان GTR نيسمو تستعرض قوتها من جديد |فيديو

نشرت قناة AUTO TOPNL المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو بواسطة موقع YOUTUBE، للنسخة نيسان GTR نيسمو الرياضية، وهي تستعرض بعض القدرات الخاصة باختبارات الأداء، حيث خاضت تلك النسخة جولة بواسطة قائدها، الذي قام ببعض اختبارت التسارع مع تحقيق نتائج قوية.
اختبارات الأداء .. نيسان GTR نيسمو تستعرض قوتها من جديد
استعرض قائد المركبة نيسان GTR نيسمو قدرات هذ النسخة على طريق الأوتوبان الألماني، وسط محاولات لاختبار السرعة القصوى للسيارة، حيث تستمد السيارة قوتها من محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر طراز V مزدوج التيربو، سعة 3800 سي سي، حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 600 حصانا.
وتمتلك السيارة نيسان GTR نيسمو قدرة اضافية للتوقف وتحسين الأداء، من خلال مكابح بريمبو من السيراميك الكربوني، بالاضافة إلى غطاء محرك ورفارف أمامية وسقف من ألياف الكربون، للحصول على وزن مثالي يمنحها الأفضلية في أمور التسارع إلى جانب القدرات الفنية الخاصة بقوة المحرك.
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