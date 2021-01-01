الأكثر فخامة .. بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022 بالسوق السعودي.. صور



بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022 بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022

تمتلك شركة بنتلي الإنجليزية مكانة كبيرة وسط أسواق السيارات العالمية، حيث تتميز إصداراتها بالقوة المعهودة، واتسمت بشعبية كبيرة وسط فئة المشاهير والأثرياء لما تتضمنه من إمكانيات مدهشة وقدرات داخلية وخارجية تحمل الكثير من معاني الفخامة.



مواصفات السيارة بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022



دعمت السيارة بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022 بشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، سواء كانت اسفل غطاء المحرك أو بالمنطقة المحيطة بالصادم الامامي ، مع مصابيح أمامية زينون و LED رباعية المفهوم، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية التحكم قابلة للطي، مدعومة باشارات ضوئية، مع مفهوم ثنائي الأبواب.

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وحصلت السيارة على جنوط رياضية، ومقابض للأبواب من الكروم، مع منظومة عادم مزدوجة، وغطاء محرك عازل للصوت والحرارة، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.851 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4.850 متر، و 1.966 متر للعرض، و 1.405 متر للارتفاع، وسعة تخزين تسع لـ 358 لتر.وتستمد السيارة بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 542 حصانا، وعزم دوران يبلغ 770 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة بتقنية الدفع الكلي، مع سرعة قصوى تصل لـ 318 كم/ساعة، وتسارع من 0 لـ 100 كم في غضون 4 ثواني.وبالإضافة إلى محرك آخر مكون من 12 اسطوانة سعة 6000 سي سي، قادر على انتاج 626 حصانا، و 900 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 333 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تنطلق السيارة من نقطة الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم، خلال فترة زمنية تقدر بـ 3.7 ثانية.أسعار السيارة بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022 بالسوق السعوديالفئة الأولى بنتلي كونتينينتال جي تي 2022 4.0T V8 بقيمة قدرها 1,174,500 ريال.الفئة الثانية بنتلي كونتينينتال جي تي 2022 6.0L W12 626 HP بقيمة قدرها 1,760,000 ريال.