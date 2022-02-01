جمارك سفاجا تضبط كمية كبيرة من أقراص الكيبتاجون المخدرة



مصلحة الجمارك مصلحة الجمارك

تمكن رجال جمارك الصادر بسفاجا بالتنسيق مع إدارة الفحص بالأشعة بميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .



فبناءا على المذكرة المقدمة من على حامد مدير إدارة الفحص بالأشعة مصطفى عكاشة وعبدالرحيم طه مأمورى الفحص بالأشعة ومحمد أبوزيد حسن مدير إدارة جمرك الصادر بالإشتباه فى وجود أصناف مخالفة لم يتم الإقرار عنها ضمن مشمول البيان الجمركى رقم 2814 لسنة 2022 صادر نهائى بإسم شركة ا . للإستيراد والتصدير عند عرض السيارة رقم 5826 ف ر ص نقل على جهاز الفحص بالأشعة، والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن خط إنتاج بمشتملاته و3 كراسى أنتريه مصدرة للسعودية .



وتم تشكيل لجنة بساحه الصادر من وائل جمال وحاتم أبوسديرة مديرى التعريفة والسيد حمداوى وإسلام أحمد عبدالجليل وسلامة أبو الحسن مأمورى الحركة بحضور مروان البارودى مدير إدارة الأمن الجمركى وعبدالله سعيد مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى ، قامت بالمعاينة الفعلية فتبين وجود 79 كيس ولفة شفافة أحجام مختلفة بها 104 آلاف قرص من أقراص الكيبتاجون المخدرة و672 قرص Cytotec مخبأة داخل كراسى الأنترية .



وبلغت التعويضات المستحقة 41 مليونا و620 ألفا و160جنيها



قرر الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 43 لسنة 2021 وحرره عمر هاشم وياسر عز العرب وإخطار الجهات الأمنية المختصة .



ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام والدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

