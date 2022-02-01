الأسهم الأمريكية ترتفع بختام التداولات..و«ناسداك» يسجل أسوأ أداء منذ مارس 2020

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صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة تداولات الاثنين، بدعم من تزايد إقبال المستثمرين على أسهم شركات التكنولوجيا، بعدما تكبدت خسائر قوية خلال شهر يناير.



وسجلت مؤشرات “وول ستريت” خسائر شهرية قوية على الرغم من صعودها في جلسة الإثنين، حيث يستعد المستثمرون لبدء رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة عدة مرات خلال العام الجاري.



وصرحت “ماري دالي” رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو لوكالة “رويترز”، أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الفائدة الأمريكية إلى 1.25% بحلول نهاية العام الجاري، مع البدء في ذلك خلال اجتماع مارس المقبل.

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ورفع بنك “جولدمان ساكس” توقعات زيادة الفائدة الأمريكية خلال 2022 إلى خمس مرات بدلًا من أربع مرات، فيما توقع الخبراء لدى “بنك أوف أمريكا” أن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة سبع مرات هذا العام لمواجهة تسارع التضخم.وفيما يتعلق بالأسواق، حقق سهم “تسلا” صعودًا قويًا بنسبة 10.7% بعد رفع توصيته من قبل بنك “كريدي سويس”، وتبعته أسهم شركات السيارات الكهربائية الأخرى مثل “لوسيد” و”نيو” بتحقيق مكاسب بنحو 8.2% و17.3% على الترتيب، وقفز كل من سهم “نتفليكس” وسهم “سبوتيفاي” بنسبة 11.1% و13.5% على الترتيب.وفيما يتعلق بالأسواق، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.2% أو ما يعادل 406 نقاط ليغلق عند 35.131 ألف نقطة، إلا أنه حقق خسائر 3.3% في إجمالي شهر يناير.كما صعد “S&P 500” بنحو 1.9% أو 84 نقطة تقريبًا عند 4515 نقطة، ورغم ذلك سجل خسائر شهرية تبلغ 5.2%، وهو أكبر تراجع شهري من مارس 2020، وأسوأ خسارة خلال يناير منذ 2009.وقفز “ناسداك” 3.4% أو 469 نقطة مسجلًا 14.239 ألف نقطة، لكنه سجل خسارة شهرية بنحو 8.9% وهي الأكبر من مارس 2020.الأسهم الأوروبيةوفي أوروبا، صعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.7% أو ما يعادل ثلاث نقاط ليصل إلى 468.8 نقطة، لكنه سجل خسائر بنسبة 4% في إجمالي شهر يناير.كما ارتفع “كاك” الفرنسي 0.5% (+33 نقطة) إلى 6999 نقطة، وصعد “داكس” الألماني 0.9% (+152 نقطة) ليصل إلى 15.471 ألف نقطة، بينما سجل “فوتسي 100” البريطاني تراجعًا هامشيًا 0.02% أو ما يعادل نقطتين تقريبًا عند 7464 نقطة.الأسهم اليابانيةوفي اليابان، ارتفع “نيكي” بنحو 1.1% (+285 نقطة تقريبًا) إلى 27.001 ألف نقطة، لكنه سجل خسائر شهرية بنحو 6.2%، كما صعد “توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 1% (+19 نقطة) مسجلًا 1895 نقطة