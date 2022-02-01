«البترول»: 368 مليار قدم مكعب غاز احتياطات مقدرة لبئر جديد برأس البر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركة الفرعونية للبترول تخطط لحفر البئر الاستكشافي "أوزيروس" خلال العام المالي القادم في منطقة امتياز رأس البر ، وذلك لتقييم الاحتياطيات من الغاز والتي تقدر بحوالي 368 مليار قدم مكعب و21 مليون برميل من المتكثفات، والمخطط أن يبلغ إنتاج الشركة 435 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي و4ر9 ألف برميل يومياً من المتكثفات خلال عام 2021/2022.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، في بيان للوزارة اليوم /الاثنين/ ، أهمية الاستمرار في زيادة أنشطة البحث والاستكشاف وحفر الآبار، بهدف زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام و الغاز الطبيعي وتعويض التناقص الطبيعي للآبار، خاصة في ظل الارتفاع الحالي الذي تشهده مستويات الأسعار العالمية للبترول والذي يشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيات العامة لشركات ( جابكو وعجيبة والفرعونية) لاعتماد الموازنة المعدلة للعام المالي 2021/2022 والموازنة المقترحة للعام المالي 2022/2023، حيث شدد الوزير على أهمية الاستمرار في تطبيق التكنولوجيات الحديثة، واتباع أعلى معايير السلامة وحماية البيئة، فضلاً عن العمل على ترشيد الأنفاق وتقليل التكاليف والتأكيد على بعد التحول الرقمي كأحد أولويات قطاع البترول لدعم اتخاذ القرار.
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