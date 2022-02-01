«البترول»: 368 مليار قدم مكعب غاز احتياطات مقدرة لبئر جديد برأس البر



بئر بترول بئر بترول

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركة الفرعونية للبترول تخطط لحفر البئر الاستكشافي "أوزيروس" خلال العام المالي القادم في منطقة امتياز رأس البر ، وذلك لتقييم الاحتياطيات من الغاز والتي تقدر بحوالي 368 مليار قدم مكعب و21 مليون برميل من المتكثفات، والمخطط أن يبلغ إنتاج الشركة 435 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي و4ر9 ألف برميل يومياً من المتكثفات خلال عام 2021/2022.



وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، في بيان للوزارة اليوم /الاثنين/ ، أهمية الاستمرار في زيادة أنشطة البحث والاستكشاف وحفر الآبار، بهدف زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام و الغاز الطبيعي وتعويض التناقص الطبيعي للآبار، خاصة في ظل الارتفاع الحالي الذي تشهده مستويات الأسعار العالمية للبترول والذي يشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية.



جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيات العامة لشركات ( جابكو وعجيبة والفرعونية) لاعتماد الموازنة المعدلة للعام المالي 2021/2022 والموازنة المقترحة للعام المالي 2022/2023، حيث شدد الوزير على أهمية الاستمرار في تطبيق التكنولوجيات الحديثة، واتباع أعلى معايير السلامة وحماية البيئة، فضلاً عن العمل على ترشيد الأنفاق وتقليل التكاليف والتأكيد على بعد التحول الرقمي كأحد أولويات قطاع البترول لدعم اتخاذ القرار.

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من جانبه، استعرض المهندس محمد المليجي رئيس شركة (جابكو) بنود موازنة 2022/2023 التي تستهدف تحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام حيث من المخطط حفر 8 آبار استكشافية وتنموية وإضافة لحوالي 8850 برميل يومياً، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات المخططة تبلغ حوالي 519 مليون دولار بمعدل إنتاج مستهدف حوالي 68 ألف برميل يومياً.وخلال اجتماع شركة عجيبة للبترول، قال المهندس أحمد مصطفى رئيس الشركة إن الاستثمارات المخططة في موازنة 2022/2023 تبلغ حوالى 5ر553 مليون دولار وإنتاج 40 ألف برميل زيت يومياً و 5ر18 مليون قدم مكعب غاز يومياً، لافتا إلى أن عام 2021/2022 شهد تحقيق أربعة اكتشافات أضافت 5ر14 مليون برميل زيت مكافئ لاحتياطيات الشركة وتم وضع ثلاثة آبار استكشافية على الإنتاج بمتوسط 6ر4 ألف برميل يومياً و3ر5 مليون قدم مكعب يومياً.