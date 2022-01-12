رجل يصطاد «كوبرا» عملاقة بيديه.. مقطع فيديو يحبس الأنفاس



رجل يحاول الإمساك بأفعى عملاقة بيديه رجل يحاول الإمساك بأفعى عملاقة بيديه

مشاهد تحبس الأنفاس شهدتها «تايلند»، عندما أظهر مقطع فيديو عاملاً متطوعًا يمسك بأفعى «كوبرا الملك» ضخمة بيديه فقط، دون استخدام وسائل مساعدة، وفقا لما ذكره موقع «ndtv» الهندي.



وأبلغ السكان المحليون في مقاطعة كرابي جنوب تايلاند، السلطات المحلية في تايلاند، بتسلل ثعبان داخل مزرعة نخيل، محاولا الاختباء في خزان للصرف الصحي.



لحظة إمساك رجل لأفعى عملاقة بيديه فقط

وبحسب ما ورد، فإن حجم ثعبان الكوبرا العملاقة بلغ 4.5 مترا، ووزنها تجاوز 10 كيلوجرامات، إذ استغرق الأمر من صائد الثعابين، وهو متطوع في منظمة إدارة منطقة «Ao Nang»، ما يقرب من 20 دقيقة، للإمساك بالأفعى بيديه فقط.

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وقام الرجل البالغ من العمر 40 عاما، باستدراج الثعبان أولاً إلى طريق مفتوح، ثم شرع في محاولته للقبض عليه، وفقا لما أظهره مقطع فيديو شاركه على «فيسبوك»، مقاومة الثعبان لجميع محاولات القبض عليه، ولكن الثعبان اندفع فجأة إلى الأمام وفكه مفتوحًا، لكن صائد الثعابين تمكن من الابتعاد عن طريقه والإمساك به.وبحسب التقارير المحلية، قال صائد الثعابين إن الكوبرا أطلق سراحها بأمان في بيئته الطبيعية بعد أن جرى صيدها، ورجح البعض أن الثعبان كان يبحث عن رفيقه، خاصة أن السكان قتلوا كوبرا أخرى منذ أيام.نوع من الثعابين السامةكما حذر صائد الثعابين، الأشخاص الآخرين من محاولة الإمساك بالثعابين، قائلاً إن مهاراته جاءت بعد سنوات من التدريب، موضحًا أن كوبرا الملك هو نوع من الثعابين السامة، مستوطن في جنوب شرق آسيا، وهو أطول ثعبان سام في العالم، ويبلغ متوسط ??طوله من 10 إلى 13 قدمًا، كما جرى القبض على واحدة من أكبر الكوبرا الملك المسجلة بحجم 18 قدمًا و4 بوصات في تايلاند، التي تضم عددًا كبيرًا من الثعابين.