فى 4 نصائح.. حاربي بعد المسافات وحافظي على استمرار علاقتك بحبيبك



ثنائي سعيد ثنائي سعيد

"البعيد عن العين بعيد عن القلب" مقولة مشهورة ما بين الأحباب لذلك يسعي الكثير من الشباب لمعرفة أفضل الطرق التي تساعد على استمرار العلاقة العاطفية بشكل طويل بالرغم من بعد المسافات لذلك يستعرض "اليوم السابع" مع خبيرة العلاقات الإنسانية هالة العزب بعض النصائح التي تعمل على استمرار العلاقة العاطفية بشكل أطول رغم بعد المسافات، وقالت خبيرة العلاقات الإنسانية في حديثها لـ اليوم السابع: في حالة إذا كان أحد أطراف العلاقة غير متواجد بصفة دائمة ولكن هو من الطيور المسافرة نظًرا لشغلة أو ظروفه الحياتية تبدأ العلاقة في توتر خوفًا من عدم الاستمرارية بالعلاقة لذلك هناك بعض النقاط الهامة في الحفاظ على الاستمرارية بالعلاقة.



لا تقعوا في جرم الروتين

لا تعتادوا على ميعاد معين للحديث وعدد دقائق محددة حتى لا يصبح الأمر كالعادة خاليا من روح اللهفة والاشتياق بل ينبغي أن يكون هناك تجديد بالمواعيد والبعد عن تثبيت ميعاد ثابت للمكالمة ولكن في حالة المكالمات الفيديو من الممكن تحديد موعد سابق لها ولكن غير ثابت ولابد أن تظهر الزوجة أو الخطيبة أو الأبناء في أحسن مظهر من الملابس والشياكة الخاصة.



الثقة

في كثير من الأحيان لا يستطيع أي من الطرفين الرد على المكالمات أو الرسائل الإلكترونية لأي سبب خارج عن إرادتهم فلا تجعلوا الشك يتوغل بقلوبكم فدائمًا أكدوا على الثقة الكاملة حتى تستطيعوا المحافظة على علاقة ناجحة وقوية مستمرة.

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الاطمئنان لعدة دقائق خلال اليومالاطمئنان علي بعضكما البعض لا يعني سرد اليوم بكل تفاصيله وحكي كل كبيرة وصغيرة إذا كنتي زوجة لا داعي من سرد حكايات تخص الخلافات بين الأطفال أو خلافاتك مع الجيران أو العائلة كوني واحة هدوء وطاقة إيجابية تعينه على غربته ووحدتهفن الاستماعلابد أن تتعلمي وتتقني فن الاستماع فالرغم من انشغاله مع كل علاقاته في العمل وصداقاته المختلفة ولكن يحتاج إلى من يشاركه حياته وخصوصياته وفضفضته فلا تقاطعيه واتركيه يكمل حديثه ودائمًا اجعلي نقدك بناء ولا يحتوي على اسلوب الهجوم أو التشكيك.