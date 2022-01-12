أمريكي يدخل أغرب تحد بتناول اللحم النيء لمدة 78 يوما.. «مكمل حتى لو هموت»

يدخل مشاهير السوشيال ميديا تحديات غريبة بين الحين والآخر لجذب المشاهير، تمثل آخرها في تحدي أكل اللحم النيء لمدة 78 يومًا، رغبة منه في معرفة المدة التي يمكنه البقاء على قيد الحياة بذلك الغذاء.
تحدي تناول اللحم النيء
ويمتلك الرجل حسابا على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، يتابعه 70 ألف شخص، ليدخل التحدي عليه بتناول اللحم النيء لمدة 78 يومًا على التوالي، بحسب «سكاي نيوز»، نقلا عن صحيفة «مترو» البريطانية.
تفاصيل تحدي تناول اللحم النيء
ودشن الرجل الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، بتدشين صفحة تحمل اسم «rawmeatexperiment»، ليدخل تحدي أكل اللحم النيء لمدة طويلة، ومعرفة عدد الأيام التي يمكنه الصمود خلالها دون تعرضه لأي ضرر صحي، إذ وصل حتى الآن لليوم الـ78 على التوالي، ويشمل ذلك تناول صدور الدجاج وشرائح اللحم وقطع من لحم سمك أبو سيف، دون أن يتعرض حتى الآن لأي تسمم غذائي.
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