أمريكي يدخل أغرب تحد بتناول اللحم النيء لمدة 78 يوما.. «مكمل حتى لو هموت»



رجل يتناول اللحم النيء رجل يتناول اللحم النيء

يدخل مشاهير السوشيال ميديا تحديات غريبة بين الحين والآخر لجذب المشاهير، تمثل آخرها في تحدي أكل اللحم النيء لمدة 78 يومًا، رغبة منه في معرفة المدة التي يمكنه البقاء على قيد الحياة بذلك الغذاء.



تحدي تناول اللحم النيء

ويمتلك الرجل حسابا على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، يتابعه 70 ألف شخص، ليدخل التحدي عليه بتناول اللحم النيء لمدة 78 يومًا على التوالي، بحسب «سكاي نيوز»، نقلا عن صحيفة «مترو» البريطانية.



تفاصيل تحدي تناول اللحم النيء

ودشن الرجل الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، بتدشين صفحة تحمل اسم «rawmeatexperiment»، ليدخل تحدي أكل اللحم النيء لمدة طويلة، ومعرفة عدد الأيام التي يمكنه الصمود خلالها دون تعرضه لأي ضرر صحي، إذ وصل حتى الآن لليوم الـ78 على التوالي، ويشمل ذلك تناول صدور الدجاج وشرائح اللحم وقطع من لحم سمك أبو سيف، دون أن يتعرض حتى الآن لأي تسمم غذائي.

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رغبة الرجل في توثيق تجربته، دفعته لتداولها على «إنستجرام»، مشيرا إلى أنه مستمر في ذلك، حتى لو توفي متأثرا بالبكتيريا.اللحم المفروم أصبح أحد خياراتي المفضلةوتداول الرجل في أحد منشوراته، مقطع فيديو يظهر خلاله، وهو يتناول اللحم البقري، قائلا: «لا يوجد مضغ، يمكنك ببساطة وضع لحم البقر في فمك وابتلاعه»، مؤكدا، أنه لا يوجد ما يدعوه إلى التوقف: «اللحم المفروم أصبح أحد خياراتي المفضلة».وجدير بالذكر أن حالة الرجل غريبة، وفقا لما ذكره الأطباء، نظرًا لأن تناول اللحوم النيئة تسبب أمراضا معوية خطيرة، مثل التسمم الغذائي، نظرا لاحتوائها على بكتيريا السالمونيلا.