نصائح غذائية| الخيار مقابل الكوسة.. أيهما أكثر فائدة؟



الكوسة الكوسة

على الرغم من أن الخيار والكوسة تبدو متشابهة جدًا ، إلا أن هذين الخضار يشتركان في بعض الاختلافات الرئيسية.



يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء ومنعش جدًا عند تناوله، تحتوي أيضًا على إلكتروليتات يمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبتك بشكل كافٍ، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى الإمساك وحصوات الكلى واضطرابات صحية أخرى ، لذا فإن إضافة المزيد من الخيار إلى نظامك الغذائي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهذه المشكلات.



يعتبر الخيار أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين ك، هذا الفيتامين ضروري للمساعدة في تخثر الدم ويمكن أن يدعم صحة العظام، يحتوي الخيار أيضًا على نسبة عالية من فيتامين ج ، وهو ضروري لصحة العظام أيضًا، أنها تحتوي على جرعة كبيرة من الألياف ، والتي يمكن أن تساعد في الهضم وفقدان الوزن، قد يساعد الخيار أيضًا في السيطرة على مرض السكري والوقاية منه ، وتقليل الالتهاب ، ومنع أنواع معينة من السرطان، يمكن حتى استخدامها على بشرتك لتهدئة حروق الشمس وتقليل الانتفاخ.

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بغض النظرعن طريقة تقطيعه ، يعد الخيار غذاء رائعًا لإضافته إلى نظامك الغذائي.الفوائد الصحية للكوسة :الكوسة هي أقرب أنواع الخيار التي تشبه القرع، تشترك هذه الخضار في العديد من أوجه التشابه الصحية مع الخيار ، بما في ذلك كمية مناسبة من الألياف وفيتامين K ، نقلا عن موقع هيلثي لاين .تعتبر الكوسة أيضًا مصدرًا ممتازًا لفيتامين أ وتوفر كمية وافرة من المنجنيز وفيتامين ج والبوتاسيوم في كل حصة، هذه الخضار غنية بمضادات الأكسدة التي تقاوم الأضرار التي تسببها الجذور الحرة في الجسم، قد يقلل أيضًا من مستويات السكر في الدم ، ويحسن صحة القلب ، ويحسن الرؤية.أيهما أفضل الخيار أم الكوسة؟مثل التفاح والبرتقال ، من المستحيل المقارنة بين الاثنين، يقدم كل من الخيار والكوسة العديد من الفوائد الصحية ويمكن إضافتها بسهولة إلى نظامك الغذائي.يؤكل الخيار عادة نيئا بينما يمكن أن تؤكل الكوسة نيئة ولكنها عادة ما تكون مطبوخة، كل من هذه الخضار لها نكهة خفيفة ولكن لا تحتاج إلى الكثير من التوابل للاستمتاع بها، فقط تأكد من غسلها جيدًا قبل تناول الطعام إذا كنت تخطط للحفاظ على الجلود.أكلة جدتي | أميرة هاني: محشي الكوسة باللحمة يجنن