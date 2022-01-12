نصائح غذائية| الخيار مقابل الكوسة.. أيهما أكثر فائدة؟

على الرغم من أن الخيار والكوسة تبدو متشابهة جدًا ، إلا أن هذين الخضار يشتركان في بعض الاختلافات الرئيسية.
يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء ومنعش جدًا عند تناوله، تحتوي أيضًا على إلكتروليتات يمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبتك بشكل كافٍ، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى الإمساك وحصوات الكلى واضطرابات صحية أخرى ، لذا فإن إضافة المزيد من الخيار إلى نظامك الغذائي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهذه المشكلات.
يعتبر الخيار أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين ك، هذا الفيتامين ضروري للمساعدة في تخثر الدم ويمكن أن يدعم صحة العظام، يحتوي الخيار أيضًا على نسبة عالية من فيتامين ج ، وهو ضروري لصحة العظام أيضًا، أنها تحتوي على جرعة كبيرة من الألياف ، والتي يمكن أن تساعد في الهضم وفقدان الوزن، قد يساعد الخيار أيضًا في السيطرة على مرض السكري والوقاية منه ، وتقليل الالتهاب ، ومنع أنواع معينة من السرطان، يمكن حتى استخدامها على بشرتك لتهدئة حروق الشمس وتقليل الانتفاخ.
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