خبيرة تغذية تكشف أفضل غذاء لالتهاب المفاصل

يعتبر التهاب المفاصل شكل من أشكال التهاب المفاصل وهو أكثر شيوعًا، وغالبًا يحدث في مفاصل اليدين والوركين والركبتين، فمع التقدم بالعمر يبدأ غضروف المفصل في الانهيار، ويبدأ العظم الأساسي في التغير، عادة ما تتطور هذه التغييرات ببطء وتزداد سوءًا بمرور الوقت.



ويمكن أن يسبب الألم والتصلب والتورم، وفي بعض الحالات يتسبب في العجز، ويصبح البعض غير قادرين على القيام بالمهام اليومية أو العمل.



ولسوء الحظ، فإن الألم عادة ما ينمو مع تقدم العمر، بحسب موقع Eat This, Not That.

ومع ذلك، إذا كنت مصابا بالتهاب المفاصل، فهناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف بعض الألم والتورم، بما في ذلك تناول أطعمة صحية.تقول تريستا بيست خبيرة التغذية، إن أفضل طعام يمكنك تناوله إذا كنت مصابا بالتهاب المفاصل هو أي طعام يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية كالأسماك الدهنية، والجوز أو بذور الشيا.وأضافت بيست: "النظام الغذائي المضاد للالتهابات هو نظام غذائي مثالي لأولئك الذين يعيشون مع التهاب المفاصل الروماتويدي، وهذا يرجع أساسا إلى أن التهاب المفاصل هو حالة التهابية".وفقا لمجلة البحر الأبيض المتوسط لأمراض الروماتيزم، فإن اتباع نظام غذائي غني بالأحماض الدهنية أوميغا 3 لا يمكن أن يساعد فقط في منع أنواع معينة من التهاب المفاصل، ولكن يمكن أيضا أن يجعل تجربتك مع التهاب المفاصل الروماتويدي أقل إيلاما.ووفقا لبيست: "عندما يكون هناك خلل بين الاثنين (أوميغا 3 وأوميغا 6)، يكون الجسم ملتهبا بشكل مزمن، لذا فإن إيجاد توازن بين أوميغا 3 و 6 أمر أساسي لتقليل الالتهاب".وتساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية في تقليل الالتهاب، وهو أمر أساسي في التعايش مع التهاب المفاصل.وتعد الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 هي الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين. يمكنك أيضا الحصول على هذه الأحماض الدهنية من خلال الجوز وبذور الشيا وزيت فول الصويا وزيت الكانولا.على العكس من ذلك، فإن أحماض أوميغا 6 الدهنية وهي أقل شيوعا، وهذه الدهون المتعددة غير المشبعة، والتي يمكن أن تجدها في الزيوت النباتية، وكذلك معظم أنواع المكسرات والبذور، تحفز الالتهابات عند تناولها بكميات زائدة.