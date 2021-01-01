موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية



الأهلي ومونتيري المكسيكي الأهلي ومونتيري المكسيكي



تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي يوم السبت المقبل، لمتابعه مباراة الفريق أمام مونتيري المكسيكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.







ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة بتوقيت القاهرة يوم السبت 5 فبراير.

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وتذاع مباريات كأس العالم للأندية عبر منصة استارز بلاي، أبو ظبي إكسترا.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي تُقام في دولة الإمارات.ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم الخميس 3 من فبراير 2022، وتنتهي السبت 12 فبراير.ويشارك في تلك البطولة، الأهلي المصري، الهلال السعودي، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، مونتيري المكسيكي، الجزيرة الإماراتي، وأوكلاند سيتي.مواعيد مباريات كأس العالم للأندية:الجزيرة الإماراتي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم الخميس 3 فبراير في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.الأهلي المصري مع مونتيري المكسيكي، يوم السبت 5 فبراير، في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.الهلال السعودي أمام الفائز من مواجهة الجزيرة وأوكلاند سيتي، يوم الأحد 6 فبراير في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية:بالميراس البرازيلي ضد الفائز من مواجهة الأهلي ومونتيري، يوم الثلاثاء 8 فبراير، في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.تشيلسي الإنجليزي ضد الفائز من مواجهة الهلال والجزيرة أو أوكلاند، يوم الأربعاء 9 فبراير 2021، في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.مباراة تحديد صاحب المركز الخامس:تنطلق يوم الأربعاء 9 فبراير 2021، في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرةمباراة تحدث صاحب المركز الثالث:تنطلق المباراة يوم السبت 12 فبراير 2021، في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.نهائي كأس العالم للأندية 2021:تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.