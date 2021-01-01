عوض تاج الدين: أوميكرون لن يكون الأخير وهناك دول بها تحورات جديدة غير معلنة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن الانتشار السريع لإصابات كورونا من خصائص متحور أوميكرون، ويزيد من قدرته على العدوى، وهذه السرعة ليست فى فيروس كورونا نفسه، موضحا أن كورونا يستطيع أن ينقل العدوى من 5 إلى 6 حالات والانفلونزا من 3 إلى 4 اصابات، بينما أوميكرون ينقل العدوى لـ16 شخصا.
وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن متحور أوميكرون ليس المتحور الأخير لفيروس كورونا، مضيفا: "هناك دول يوجد فيها تحورات جديدة لا تعلن عنها".
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