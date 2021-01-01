عوض تاج الدين: أوميكرون لن يكون الأخير وهناك دول بها تحورات جديدة غير معلنة

آخر الأخباراخبار مصر › عوض تاج الدين: أوميكرون لن يكون الأخير وهناك دول بها تحورات جديدة غير معلنة

صورة الخبر: الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن الانتشار السريع لإصابات كورونا من خصائص متحور أوميكرون، ويزيد من قدرته على العدوى، وهذه السرعة ليست فى فيروس كورونا نفسه، موضحا أن كورونا يستطيع أن ينقل العدوى من 5 إلى 6 حالات والانفلونزا من 3 إلى 4 اصابات، بينما أوميكرون ينقل العدوى لـ16 شخصا.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن متحور أوميكرون ليس المتحور الأخير لفيروس كورونا، مضيفا: "هناك دول يوجد فيها تحورات جديدة لا تعلن عنها".

وتابع مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية: "الفيروسات من ضمن خصائصها التحور وهناك تحوارات جديدة من كورونا لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، ولا يجب الاستهانة بفيروس كورونا حتى لو كانت الأعراض بسيطة لدى البعض ولكن هناك حالات متوسطة وصعبة فضلا عن وفيات وإن كانت قليلة، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل كل ما لديهما لمواجهة الفيروس لذلك يجب الالتزام بالإجراءات.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عوض تاج الدين: أوميكرون لن يكون الأخير وهناك دول بها تحورات جديدة غير معلنة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
91573

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager