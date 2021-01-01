بعد تسببها في جرائم قتل.. باكستان تتجه لمنع لعبة PUBG

دعت الشرطة الباكستانية لمنع لعبة الفيديو الشهيرة “PUBG" بعد أيام على إقرار مراهق بأنه قتل 4 من أفراد عائلته تحت تأثير تلك اللعبة العنيفة.
وحسب “فرانس برس”، قال المحقق في شرطة لاهور عمران كيشاور، إن مرتكب الجريمة علي زين (18 عاما)، كان يعيش في عزلة تامة داخل غرفته وكان مدمنا على اللعبة.
وأكد زين لشرطة لاهور قبل أيام، أنه قتل كلا من والدته وشقيقتيه وأحد أشقائه في 18 يناير، بسبب تأثره الشديد بلعبة "ببجي".
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