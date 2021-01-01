سوريا.. مقتل 374 داعشيا و121 مقاتلا من الحرس خلال اشتباكات سجن الحسكة



اشتباكات سجن الحسكة اشتباكات سجن الحسكة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا تنظيم داعش الإرهابي، في اشتباكات سجن الصناعة بغويران في الحسكة شمال شرق سوريا.







وذكرت قوات سوريا الديمقراطية في بيان: "عمد تنظيم داعش الإرهابي إلى تصفية 77 من العاملين في السجن والحرس".

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وكشف البيان أن الحصيلة الكلية لعملية اقتحام السجن منذ بدايتها، شملت مصرع 374 من عناصر داعش، و121 مقاتلا من القوات الكردية والعاملين في السجن.وأشارت "قسد" إلى أن الاشتباكات والمعارك خارج سجن غويران والتي استمرت سبعة أيام، أسفرت عن سقوط 40 مقاتلا من القوات الكردية، بالإضافة إلى 4 مواطنين.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إن استمرار ارتفاع حصيلة المعارك، يعود إلى عثور القوات الكردية على مزيد من الجثث خلال "عمليات التمشيط والتفتيش في مباني السجن وأحياء محيطة به".ويوم أمس الأحد، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية انتهاء عمليات التمشيط في محيط سجن غويران في الحسكة.