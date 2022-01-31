لمواجهة كورونا.. إجازة بالتبادل على دفعتين للعاملين بجامعة عين شمس

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جامعة عين شمس

لمواجهة كورونا.. إجازة بالتبادل على دفعتين للعاملين بجامعة عين شمس
الإثنين 31/يناير/2022 - 08:23 م
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جامعة عين شمس جامعة عين شمس
حسام الفقي

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحدات الجامعة المختلفة إجازة بالتبادل على دفعتين.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة عين شمس لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

الدفعة الأولى اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022
وحتى يوم الأربعاء 9/2/2022 .

والدفعة الثانية اعتباراً من يوم الخميس الموافق 10/2/2022، وحتى يوم الخميس الموافق 17/2/2022.

ويستثنى من هذا القرار كلا من: القائمين علي أعمال الامتحانات بالكليات ( مراقبين - أعمال كنترول وخلافه)، شبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات، وعلي عمداء الكليات اتخاذ ما يرونه مناسبا نحو وضع النظام الذي يتناسب مع طبيعة العمل بالكلية، بما لا يخل بالعملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.

المصدر: elbalad

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