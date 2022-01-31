لمواجهة كورونا.. إجازة بالتبادل على دفعتين للعاملين بجامعة عين شمس
الإثنين 31/يناير/2022 - 08:23 م
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جامعة عين شمس جامعة عين شمس
حسام الفقي
أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحدات الجامعة المختلفة إجازة بالتبادل على دفعتين.
يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة عين شمس لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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