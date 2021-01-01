مجلس جامعة أسوان يوجه بسرعة رصد درجات الامتحانات وإعلان النتائج

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أكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان على الالتزام بسرعة الانتهاء من أعمال تصحيح لكافة المواد الدراسية التى خاضها الطلاب والطالبات ضمن امتحانات الفصل الأول بكافة الكليات والمعاهد، مع رصد النتائج وأعمال الكنترولات بشكل عام، ومن ثم إعلان نتائج الطلاب في أقرب وقت، وهو الذي يتطلب الإلتزام بالجدول الزمني الخاص ببداية الفصل الدراسي الثاني بدون تأجيل.



جاء ذلك أثناء انعقاد مجلس جامعة أسوان اليوم الإثنين رقم الـ 115، وذلك بمقر المبنى الإدارى الجديد برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وبحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ومستشاري رئيس الجامعة وعمداء الكليات.



وافتتح أعمال المجلس رئيس جامعة أسوان بالترحيب باللواء أشرف عطية، وشكره لحرصه علي حضور المجلس والمشاركة الدائمة في أهم الأنشطة والقضايا التعليمية التي تهم الجامعة والشارع الأسوانى .

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وعن أهم القرارات التي جاءت ضمن إنعقاد مجلس الجامعة، ومن أهم القرارات التي تم التأكيد عليها هو قرار استمرار امتحانات الفصل الدراسي الأول تبعاً للبرنامج الزمني المحدد رسمياً من قبل الجامعة، والمعتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أكد المجلس على ضرورة التشديد لإتباع الإجراءات الاحترازية خلال الإمتحانات، ووافق المجلس علي منح بعض الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة .فيما أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالإمكانيات التي تمتلكها جامعة أسوان من مساحات واسعة ومسطحات خضراء ومباني جديدة، والتي لا توجد في جامعات أخرى، موجهاً شكره للدكتور أيمن عثمان ورؤساء الجامعة السابقين على ما بذلوه من جهود والتي جعلت من جامعة أسوان منارة ثقافية وعلمية وحققت العديد من أرقام قياسية ومراكز علمية متقدمة علي مستوي الجامعات طبقا للتصنيف العلمي العالمي للجامعات.وتفقد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وأعضاء المجلس المبني الإداري الجديد والذي يمثل إضافة جديدة للمباني الجامعة .كما طالب أحد أعضاء مجلس جامعة أسوان محافظ أسوان بتخصيص قطعة أرض على كورنيش النيل لإنشاء نادي جديد لأعضاء هيئه التدريس بالجامعة خدمة لأسر هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليات.وكرم المجلس عميد كليه التربيه النوعيه وطلاب كورال قسم التربية الموسيقية بالكلية لمشاركتهم الفعالة في إنجاح فعاليات انعقاد المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد بجامعة أسوان في ال22 من يناير الجاري وذلك بمنحهم شهادات التقدير للعرض الفني الرائع والموسيقي الذي قدمه طلاب كورال الموسيقى بالكلية.