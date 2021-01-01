استخدام أحدث تقنيات الميتافيرس للتدريب وتنمية مهارات الطلاب بجامعة طنطا

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على الاستفادة من التقنيات المتقدمة لدعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع من الجامعات الذكية ودعم مشروع التحول الرقمى ورقمنة الخدمات وتنمية مهارات الطلاب ودعم الابتكار ودعم التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع الشهرى لمجلس جامعة طنطا اليوم إطلاق أول تجربة من نوعها فى الجامعات في مجال تكنولوجيا الميتافيرس عن طريق دمج الواقع المعزز AR والواقع الافتراضي VR بإستخدام تقنيات حديثة يستطيع المشاهد التجول والمعايشة داخل البيئة الافتراضية ومشاهدة أجزائها.
أوضح رئيس جامعة طنطا، أن التجارب التي استحدثتها الجامعة سيكون لها دور كبير في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع ودعم الاتجاه نحو الجامعات الذكية، مشيراً إلى أن هذه التقنية الحديثة سيتم استخدامها فى تدريب الطلاب فى القطاع الطبى من خلال إتاحة مشاركتهم لمتابعة العمليات الجراحية، كما سيتم الاستفادة منها فى المعامل وكليات التربية الرياضية والهندسة.
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