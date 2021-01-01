جافة ولا دهنية.. أعرفي الفيتامينات المناسبة لكل بشرة



الفيتامينات المناسبة لكل بشرة الفيتامينات المناسبة لكل بشرة



تعاني الكثير من الفتيات بسبب مشكلات البشرة المختلفة، ولذلك يتوفر عدد من فيتامينات البشرة الأساسية كمكملات، وكذلك في منتجات العناية بالبشرة، وإليك بعض الفيتامينات الأساسية التي يمكن أن تساعدك في تحقيق صحة الجلد المثلى.



1. فيتامين أ لعلاج حب الشباب

فيتامين أ ، المعروف أيضًا باسم الريتينول ، هو أحد أفضل علاجات حب الشباب، نظرًا لأنه يقلل من انسداد المسام (الزيت الذي ينتجه جسمك) ، فهو مفيد لمن لديهم بشرة دهنية، ويمكن أن يساعد في تجديد خلايا الجلد الصحية، ومن بين مصادره منتجات الألبان والأسماك والفواكه والخضروات ذات الألوان الداكنة ومعظم الفيتامينات المتعددة.





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2. فيتامين سي للتجاعيدكريم الجلد الذي يحتوي على 3-10? فيتامين سي قد يقلل من التجاعيد بالإضافة إلى ذلك ، تم العثور على فيتامين ج للمساعدة في تقليل أضرار أشعة الشمس، فضع مرطبًا يحتوي على فيتامين سي قبل وضع واقي الشمس اليومي للمساعدة في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.3. فيتامين هـ للبشرة الجافةفيتامين هـ مكمل رائع لتقليل البشرة الجافة والخشنة، قتحتوي العديد من كريمات الوقاية من الشمس ومنتجات ما بعد التعرض للشمس على فيتامين هـ، ومع ذلك ، يمكنك أيضًا شراء الفيتامين نفسه في شكل كبسولة .