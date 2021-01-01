جافة ولا دهنية.. أعرفي الفيتامينات المناسبة لكل بشرة

تعاني الكثير من الفتيات بسبب مشكلات البشرة المختلفة، ولذلك يتوفر عدد من فيتامينات البشرة الأساسية كمكملات، وكذلك في منتجات العناية بالبشرة، وإليك بعض الفيتامينات الأساسية التي يمكن أن تساعدك في تحقيق صحة الجلد المثلى.
1. فيتامين أ لعلاج حب الشباب
فيتامين أ ، المعروف أيضًا باسم الريتينول ، هو أحد أفضل علاجات حب الشباب، نظرًا لأنه يقلل من انسداد المسام (الزيت الذي ينتجه جسمك) ، فهو مفيد لمن لديهم بشرة دهنية، ويمكن أن يساعد في تجديد خلايا الجلد الصحية، ومن بين مصادره منتجات الألبان والأسماك والفواكه والخضروات ذات الألوان الداكنة ومعظم الفيتامينات المتعددة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!