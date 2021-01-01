فوائد الحمص للرجال والسيدات .. يحمي من 9 أمراض



فوائد الحمص للرجال والسيدات فوائد الحمص للرجال والسيدات



الحمص واحد من الأطعمة الصحية التي ينصح بها خبراء التغذية، سواء تناوله صحيح في السلطة، أو مطحون كزبدة الفول السوداني، لغناه بالفيتامينات والمعادن والألياف، واحتوائه على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، مثل المساعدة في خفض الوزن وتحسين الهضم وتقليل خطر الإصابة بالأمراض.



هناك العديد من وصفات الحمص لاستخدامها في دمج الحمص في نظامك الغذائي، يمكنك أيضًا تحميص الحمص وإضافة توابلك المفضلة لتناول وجبة خفيفة مقرمشة، لذا يمكنك استخدامه كأعلى سلطة، ولكن يمكن أيضًا إضافته إلى الحساء أو الأطباق المطبوخة الأخرى، إذا كنت ترغب في تحضير الحمص الجاف، فقد يساعدك نقعه أولاً والتخلص من ماء النقع لتقليل عدم تحمل الجهاز الهضمي المرتبط عادةً بالفاصوليا.



فوائد الحمص للرجال

البقوليات مثل الحمص تحتوي على فيتويستروجنز، وهي مركبات نباتية ذات تأثيرات شبيهة بالإستروجين. يؤثر الإستروجين على الدافع الجنسي ويساعد على زيادة الإحساس، ضع بعض الحمص فوق الجرجير الغني بمضادات الأكسدة والفيتامينات A و C التي تزيد من تدفق الدم للحصول على سلطة ذات مذاق رائع.

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كما يتم تشجيع الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب على الحفاظ على وزن صحي، يمكن أن يساعدك الحمص على تناول سعرات حرارية أقل وتسهيل إنقاص الوزن.أظهرت دراسة نشرت عام 2014 في مجلة التغذية والغذاء أن المشاركين الذين تناولوا الحمص كانوا أقل عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 50?. بحلول نهاية الدراسة، كان حجم خصرهم أصغر بوصتين من مجموعة التحكم.ويمكن أن يساعدك الحمص على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية والحفاظ على وزن صحي، هذه عوامل مهمة في منع مشاكل الانتصاب الصحية، مع كل هذه الأدلة من المنطقي أن الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب قد يرغبون في البدء في تناول الحمص.فوائد الحمص المحمصيحتوي الحمص على كمية معتدلة من السعرات الحرارية والعديد من الفيتامينات والمعادن، كما أنها مصدر جيد للألياف والبروتين.1- كبح الشهيةقد يساعد البروتين والألياف الموجودة في الحمص في الحفاظ على شهيتك تحت السيطرة، حيث يعمل البروتين والألياف معًا لإبطاء عملية الهضم، مما يساعد على تعزيز الشعور بالامتلاء، قد يزيد البروتين من مستويات هرمونات تقليل الشهية في جسمك، قد تؤدي تأثيرات البروتين والألياف الموجودة في الحمص إلى خفض السعرات الحرارية تلقائيًا.وجدت دراسة صغيرة أخرى أن أولئك الذين تناولوا المعجنات والحمص المصنوع من الحمص لوجبة خفيفة بعد الظهر قد تعرضوا لانخفاض في الشهية بنسبة 70? وزيادة في الامتلاء بنسبة 30?.2- إنقاص الوزنقد يساعد الحمص في إدارة الوزن نظرًا لتأثيره على الشبع قد يقلل البروتين والألياف الموجودة في الحمص من شهيتك، مما قد يقلل من تناول السعرات الحرارية في الوجبات، وفي إحدى الدراسات، كان أولئك الذين تناولوا الحمص بانتظام أقل عرضة بنسبة 53? لمؤشر كتلة الجسم (BMI) فوق 30 وأكثر احتمالية أن يكون محيط الخصر أقل من أولئك الذين لم يأكلوا الحمص.كما وجدت مراجعة أخرى أن أولئك الذين تناولوا حصة واحدة على الأقل يوميًا من البقوليات مثل الحمص، فقدوا وزنًا أكبر بنسبة 25? من أولئك الذين لم يأكلوا البقوليات.3- ضبط السكرقد يساعد الحمص في إدارة مستويات السكر في الدم بعدة طرق، لديهم مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض نسبيًا (GI)، وهو مؤشر على مدى سرعة ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام، ثبت أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على العديد من الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي تعزز إدارة نسبة السكر في الدم.بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد الألياف والبروتين في الحمص في تنظيم مستويات السكر في الدم.وذلك لأن الألياف تعمل على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات لتعزيز الارتفاع المطرد في مستويات السكر في الدم بدلاً من الارتفاع المفاجئ، قد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم .وجدت دراسة أقدم مدتها 12 أسبوعًا أن 45 شخصًا تناولوا أربع علب من الحمص بحجم 10.5 أونصة (300 جرام) أسبوعيًا لديهم انخفاض ملحوظ في مستويات الأنسولين أثناء الصيام ، وهو عامل مهم في تنظيم نسبة السكر في الدم.تربط العديد من الدراسات تناول الحمص مع انخفاض مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب، وغالبًا ما تُعزى هذه التأثيرات إلى قدرتها على خفض مستويات السكر في الدم.4- الوقاية من أمراض القلبيعتبر الحمص مصدرًا كبيرًا للعديد من المعادن، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي قد تدعم صحة القلب من خلال المساعدة في منع ارتفاع ضغط الدم - وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.بالإضافة إلى ذلك فقد ثبت أن الألياف القابلة للذوبان في الحمص تقلل من الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، والتي قد تزيد مستوياتها من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.ووفقا للدراسات، تناول ما لا يقل عن حصة واحدة يوميًا من البقوليات، بما في ذلك الحمص، قد يساعد بشكل كبير في خفض الكوليسترول الضار LDL (الضار).5- الوقاية من السرطانتشير بعض الأبحاث إلى أن تناول الحمص بانتظام قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.هذا لأن هذه البقوليات قد تعزز إنتاج الجسم من الزبدات، وهو حمض دهني قد يقلل من الالتهاب في خلايا القولون، وربما يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، يحتوي الحمص على مادة الصابونين، وهي مركبات نباتية قد تساعد في منع تطور بعض أنواع السرطان.يوفر الحمص أيضًا العديد من الفيتامينات والمعادن التي قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك فيتامينات ب، والتي قد تترافق مع انخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي والرئة.6- تعزيز صحة الدماغيدعم الحمص وظائف المخ والصحة العقلية، هذا جزئيًا لأنهم مصدر كبير للكولين، والذي يلعب دورًا مهمًا في وظائف المخ، هذه المغذيات الأساسية مطلوبة لإنتاج نواقل عصبية معينة، والتي تعمل بمثابة مراسلات كيميائية للخلايا العصبية في الجسم.يحتوي الحمص أيضًا على جرعة دسمة من المغنيسيوم، وهو معدن رئيسي لوظيفة الأعصاب، وتظهر الأبحاث أن العديد من العناصر الغذائية الموجودة في هذه البقوليات، بما في ذلك المغنيسيوم والسيلينيوم والزنك، قد تساعد في الحماية من الاكتئاب والقلق.