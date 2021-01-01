فوائد الحلبة على الريق .. أبرزها التخسيس وعلاج الضعف الجنسي وتقوية الشعر



فوائد الحلبة على الريق فوائد الحلبة على الريق

يبحث الكثير من النساء والرجال عن فوائد الحلبة على الريق حيث أنه من أكثر المشروبات الطبيعية المستخدمة فى الطب الشعبي فى العديد من الدول. فوائد الحلبة على الريق عديدة جدا وتكاد تكون علاج لمعظم الأمراض التى تصيب الإنسان فهل هذا الاعتقاد صحيح؟ وهل يوجد في العصر الحديث أبحاث تؤكد فوائد الحلبة على الريق الموجودة فى الطب الشعبي.



أثبت العلم الحديث أن فوائد الحلبة على الريق تفوق التوقعات فهى لاتساعد فى علاج بعض المشكلات الصحية وحسب بل والتجميلية أيضا وعلاج مذهل لمشاكل الخصوبة بشرط أن يتم تناولها وتحديد الجرعات من قبل الطبيب والالتزام بجرعات الأدوية الأخرى التى يحددها.



ونكشف لكم أهم فوائد الحلبة على الريق سواء للرجال أو المعدة أو البشرة ونعرض لكم فوائد تناول مشروب الحلبة قب النوم.

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فوائد الحلبة على الريقتناول مشروب الحلبة على الريق له العديد من الفوائد الصحية والتجميلة نعرض لكم أبرزها فيما يلي:ضبط مستويات الكوليسترولتحتوي الحلبة على مركبات الفلافونويد التي تخفض نسبة الكوليسترول الضار أو LDL في أجسامنا وعلاج ارتفاع الكوليسترول الذي يعد من أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب والضغط والمرتفع .تعزيز إنتاج الحليب لدى الأمهات الجددتستخدم بذور الحلبة على نطاق واسع لتعزيز إنتاج الحليب لدى الأمهات الجدد ويحتوي على الاستروجين النباتي الذي يساعد على زيادة إنتاج الحليب لدى الأمهات المرضعات، و شرب شاي الحلبة يزيد من مستوى الحليب ويساعد أيضًا على زيادة الوزن عند الرضع.علاج تقلصات الدورة الشهريةتتمتع بذور الحلبة بخصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل تقلصات الدورة الشهرية وغيرها من المشكلات المتعلقة بالدورة الشهرية، ويعتقد الباحثون أنها تخفف الألم بسبب وجود قلويدات فيها ووجدوا أن مسحوق بذور الحلبة لا تقتصر فوائدها على تقليل تشنجات الدورية الشهرية بل وعلاج مشاكل أخرى مثل التعب والغثيان.تقوية الشعرتحتوي بذور الحلبة على بروتينات وحمض النيكوتين الذي يساعد على تقوية جذور الشعر وإعادة بناء بصيلات الشعر التالفة حيث تحتوي على مادة الليسيثين ، وهي مادة زلقة يتم إنتاجها عن طريق البذور المنقوعة التي تعطي لمعانًا للشعر، كما أنها تطرد المواد الضارة من الجسم عند تناولها مما يحسن كافة الأجهزة والشعر والبشرة.للحصول على أفضل النتائج ، قم بنقع بذور الحلبة طوال الليل لتليينها ثم اطحنهم في الصباح وأضف اللبن الرائب إلى المعجون وبعد أن يصبح المعجون جاهزًا ، ضعه على فروة الرأس ودلك الجذور . اغسل الشعر بعد 30 دقيقة وداعًا لمشاكل الشعر وتحتوي بذور الحلبة على بعض الخصائص الطبية التي تساعد الشعر على الحفاظ على صبغته وتساعد في تأخير ظهور الشيب.فوائد الحلبة على الريق للمعدةومن أهم فوائد الحلبة على الريق للمعدة حيث أنها تساعد في تحسين الهضم خاصة بالنسبة لمن يعانون من فرط الحموضة أو مشاكل الأمعاء ، فإن بذور الحلبة تعمل كالسحر بالنسبة لهم ويمكن أن يقلل استهلاكه المنتظم من مشاكل الحموضة ومشاكل الجهاز الهضمي.للاستفادة من بذور الحلبة لمشاكل الجهاز الهضمي ، أضيفي الزنجبيل المبشور إلى معجونها ، وتناولي ملعقة واحدة قبل وجبات الطعام ويساعد ماء الحلبة على طرد السموم الضارة من الجسم ويساعد في تحسين حركة الأمعاء.فوائد الحلبة على الريق للرجالما لايعرفه كثيرون أن فوائد الحلبة على الريق للرجال كثيرة جدا فهى تعمل على تحسين الرغبة الجنسية منذ العصور ، تم استخدامه لعلاج المشاكل الجنسية المختلفة مثل ضعف الانتصاب ، والعجز الجنسي ، وفقدان الرغبة الجنسية وكل الأمور المتعلقة بالصحة الجنسية.تشير الدراسات الحديثة إلى أنه قد يعزز الرغبة الجنسية لدى كل من الذكور والإناث، يوصى باستخدام مستخلص بذور الحلبة أو مشروب الحلبة لزيادة الرغبة الجنسية والحد من المشكلات الأخرىالتأثيرات على مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال هى أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لاستخدام الرجال لمكملات الحلبة هو زيادة هرمون التستوستيرون حيث وجدت بعض الدراسات أن لها آثارًا مفيدة ، بما في ذلك زيادة الرغبة الجنسية.في دراسة استمرت 8 أسابيع ، أجرى 30 رجلاً في سن الكلية 4 جلسات لرفع الأثقال أسبوعيًا ، نصفهم يتلقون 500 ملج من الحلبة يوميًا حيث أبلغ معظم المشاركين عن زيادة القوة وتحسين الوظيفة الجنسية .فوائد شرب الحلبة على الريق للتخسيسومن فوائد شرب الحلبة على الريق للتخسيس تحسين عملية التمثيل الغذائي مما يساعد في النهاية على إنقاص الوزن، فمشروب الحلبة غني بالفوائد الصحية ويساعدفي تقليل الرغبة الشديدة في السعرات الحرارية وقمع الشهية خاصة عند مضغ بذور الحلبة وابتلاعها حيث تعطي هذه البذور الشعور بامتلاء المعدة مما يقلل من الإفراط في تناول الطعام ويؤدي إلى فقدان الوزن.فوائد شرب الحلبة قبل النوميرغب كثيرون في معرفة فوائد شرب الحلبة قبل النوم وفي الحقيقة هناك مزايا عديدة أبرزها: علاج الحموضة ، وطرد السموم من الجسم ، تحسين كفاءة جهاز المناعة مما يساعد فى الوقاية من الأمراض ، والتحكم فى نسبة السكر فى الدم ، وإنقاص الوزن بشكل أسرع خاصة عند عدم تحليتها، وإدرار اللبن للأم المرضعة.فوائد شرب الحلبة على الريق للبشرةما لا يعرفة الكثير من الأشخاص أن فوائد شرب الحلبة على الريق للبشرة لا حصر لها فهى تساعد فى الحصول على بشرة نقية و متألقة وخالية من حب الشباب وتعالج كافة عيوب البشرة سواء عن طريق تناولها أو وضعها على البشرة واستخدمها فى الوصفات الطبيعية.ويعد حب الشباب والندبات التى يسببها من أكثر المشاكل شيوعاً وخاصة عند المراهقين و تحتوي بذور الحلبة على مادة تعالج هذه المشكلة وهى مادة الديوسجينين التي لها خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات وتساعد هذه الخصائص على محاربة حب الشباب.كما أن مشروب الحلبة يقضي على الجذور الحرة في أجسامنا المسؤولة عن تجاعيد الجلد والبقع الداكنة والالتهابات كما تمتلئ بذور الحلبة النابتة بمضادات الأكسدة التي تساعد على تأخير عملية الشيخوخة وترطيب بشرتك.وبالنسبة لوصفات البشرة فإن ماسك بذور الحلبة المطحونة مع العسل يمنحك بشرة خالية من حب الشباب ومشرقة عند وضعه على الوجه ليلاً وغسله في الصباح، كما يمكن تجربة قناع بذور الحلبة مع دقيق الحمص واللبن الرائب حيث يقشر الجلد ويزيل البقع الداكنة والهالات السوداء.