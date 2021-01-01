شطة: لا عقوبات على مصر في واقعة مباراة المغرب وتم تضخيم القصة



لاعبي مصر لاعبي مصر

أكد عبد المنعم شطة، رئيس لجنة تطوير الكرة السابق بالاتحاد الأفريقي، أن تقرير مراقب المباراة فقط هو ما يترتب عليه توقيع العقوبة في واقعة مصر والمغرب ولكن ما حدث بين لاعبي مصر والمغرب تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه، موضحا أنه لن يتم تطبيق عقوبات على مصر إلا إن كان هناك ترصد بمنتخب مصر.



وأضاف عبد المنعم شطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن أي فيديو موضع شكوى لابد أن يكون من الكاميرات المعتمدة من الاتحاد الافريقي حتى تقرها لجنة الانضباط، كما أنه لابد أن يكون هناك طرف شاكي حتى تظهر المعلومة.



وعبر عبد المنعم شطة، عن استغرابه مما يحدث من قرارات من الاتحاد الافريقي خلال البطولة الحالية، قائلا: "استمريت في الاتحاد الأفريقي 20 سنة ومندهش من بعض التصرفات وردود الأفعال في بطولة كاس الأمم الافريقية، وقرار اللجنة الطبية بالنسبة لجزر القمر قبل مباراة الكاميرون أثار الدهشة".