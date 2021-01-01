وزيرة البيئة المصرية تتحدث عن خطر غرق المدن والدلتا

أعلنت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد أن مصر تواجه تحديا كبيرا في مجابهة أزمة التغيرات المناخية وتداعياتها وأن ما يتردد عن غرق الدلتا وعلى رأسها مدينة الإسكندرية هو نظريات متعددة.
وأوضحت أن قضية غرق الشواطئ لا تتعلق بالإسكندرية فقط، فهناك سيناريوهات تتحدث عن ظاهرة ارتفاع منسوب مياه البحر وغرق بعض المدن نتيجة للتقلبات المناخية.
وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر "التغيرات المناخية وتأثيرها على الإسكندرية" أن مصر لديها خطة كبري لحماية الشواطئ والمحافظات والمدن الساحلية ومنع تأثرها بأي تداعيات.
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