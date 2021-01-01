للمرة الثانية.. دفاع ا?حد متهمي رشوة وزارة الصحة: موكلي مصاب بكورونا



رشوة وزارة الصحة رشوة وزارة الصحة

قدم دفاع ا?حد المتهمين ، خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بري?اسة المستشار ا?سامة الرشيدي، ثاني جلسات محاكمة 4 متهمين بـ "رشوة وزارة الصحة" ما يفيد با?صابة موكله بفيروس كورونا المستجد.







وأكد عصام الطباخ، لـ صدى البلد ، دفاع أحد المتهمين أنه تقدم للمرة الثانية بطلب للمحكمة يفيد ان موكله مصاب بفيروس كورونا.

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وا?مر المستشار حمادة الصاوي، الناي?ب العام، با?حالة 4 متهمين للمحاكمة الجناي?ية لاتهام ا?ولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وا?خذه 600 ا?لف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ ا?خرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسو?ولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لا?دارتها بغير ترخيص، وا?عداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود ا?ي مخالفات بها، وقد اُ?سند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.وا?قامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من ا?قوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان ا?بلغا هيي?ة الرقابة الا?دارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي با?ذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن ا?قرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات ا?كدت ارتكاب الواقعة.وكذا ا?طلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تا?يَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات ا?ذنت بتسجيلها.