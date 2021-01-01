مسكون بالأشباح ..رصد وجوه شيطانية أثناء احتراق منزل مثير للجدل



رصد وجوه شيطانية رصد وجوه شيطانية

وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية فإنه أثناء احتراق المنزل المثير للجدل في مدينة بورسلم البريطانية ظل الناس يرددون أنه تم تحرير الأرواح الساكنة للمنزل من خلال تصاعد الوجوه الشيطانية مع الأدخنة.



وذكرت الصحيفة البريطانية تعليق احدي الشخصيات النسائية التي تزعم مواجهتها للأرواح الشريرة، وتدعى هيلين لوسون، قائلةً: «هاتفي لم يتوقف لأن الناس ظلوا يرسلون لي صوراً لوجوه ملتوية في الدخان، متسائلين: هل تم تحرير الأرواح الشريرة؟».



وأضافت «لوسون»: «شعوري هو أن الأرواح كانت غاضبة لأن المبنى كان يحترق، وسيظلون يختار البقاء هناك مهما حدث، فستكون الأرض دائمًا مسكونة».

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وتابعت: «أفاد الناس أنهم تعرضوا للهجوم والخدش، ووجود أيدي غير مرئية حول حناجرهم، كما أن أبوابهم تفتح وتغلق فجأة، وأكوابهم تسقط من على الرفوف، المنزل مسكونا جداً، وربما السبب في ذلك أنه كانت توجد مشرحة سرية بها عظام وجماجم تحته».