هتحتاجها.. 5 أطعمة تزيد من نشاط المخ والعقل

يحتاج المخ أيضًا إلى الأطعمة التي تعمل على زيادة نشاطه وتركيزه، وبصفته مركز التحكم في جسمك ، فهو مسؤول عن الحفاظ على قلبك ينبض وتنفس الرئتين والسماح لك بالتحرك والشعور والتفكير.
تلعب الأطعمة التي تتناولها دورًا في الحفاظ على صحة المخ والعقل ويمكنها تحسين مهام عقلية معينة ، مثل الذاكرة والتركيز.
أبرز الأطعمة التي تزيد نشاط المخ
1- الأسماك الدهنية هي مصدر غني لأحماض أوميغا 3 الدهنية ، وهي لبنة أساسية في بناء المخ، تلعب أوميغا 3 دورًا في تقوية الذاكرة وتحسين الحالة المزاجية ، فضلاً عن حماية عقلك من التدهور المعرفي.
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