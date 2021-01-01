هتحتاجها.. 5 أطعمة تزيد من نشاط المخ والعقل

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أطعمة تزيد من نشاط المخ والعقل

يحتاج المخ أيضًا إلى الأطعمة التي تعمل على زيادة نشاطه وتركيزه، وبصفته مركز التحكم في جسمك ، فهو مسؤول عن الحفاظ على قلبك ينبض وتنفس الرئتين والسماح لك بالتحرك والشعور والتفكير.

تلعب الأطعمة التي تتناولها دورًا في الحفاظ على صحة المخ والعقل ويمكنها تحسين مهام عقلية معينة ، مثل الذاكرة والتركيز.

أبرز الأطعمة التي تزيد نشاط المخ
1- الأسماك الدهنية هي مصدر غني لأحماض أوميغا 3 الدهنية ، وهي لبنة أساسية في بناء المخ، تلعب أوميغا 3 دورًا في تقوية الذاكرة وتحسين الحالة المزاجية ، فضلاً عن حماية عقلك من التدهور المعرفي.

2- يمكن أن تساعد القهوة في تعزيز اليقظة والمزاج، قد يوفر أيضًا بعض الحماية من مرض الزهايمر ، وذلك بفضل محتواه من الكافيين ومضادات الأكسدة.

3- يحتوي الكركم ومركبته النشطة الكركمين على فوائد قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ، مما يساعد المخ بشكل أكبر ، كما يقلل من أعراض الاكتئاب ومرض الزهايمر.

4- يحتوي البروكلي على عدد من المركبات التي لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ، بما في ذلك فيتامين ك.

5- قد تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة في حماية المخ، وأشارت الدراسات إلى أن تناول الشوكولاتة ، وخاصة الشوكولاتة الداكنة ، يمكن أن يعزز الذاكرة والمزاج.

المصدر: elbalad

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